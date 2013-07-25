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İYİLİKDER Kayseri'de

İyilik Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (İyilikder) öncülüğünde düzenlenen Suriye’ye yardım konvoyu Anadolu’yu gezmeye devam ediyor. Şuana kadar 20 ile uğrayan konvoy bugün Kayseri’de olacak.

İYİLİKDER Kayseri'de

İyilikder öncülüğünde düzenlenen Suriye yardım konvoyu Kayseri’ye geliyor. İstanbul’dan yola çıkan yardım konvoyu şuana kadar 20 il’e uğradı. Konvoyu bugün Kayseri’de olacak. 26 Temmuz’da ise Gaziantep veya Kilis’ten Suriye’ye giriş yapacak.

Herkes üzerine düşeni yaptı sıra Kayseri’de diyen  Anadolu Platformu’nun Kayseri’deki üye kuruluşu İlim Hikmet vakfı yönetim kurulu üyesi Atabay Çelik ‘Şuana kadar bir kamyondan  daha fazla yardım topladık. İnşallah Kayserili duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle daha da fazlasını toplayacağız’ ifadesinde bulundu.

Yardımda bulunmak isteyen Kayserili vatandaşlar İlim Hikmet Vakfı’na gıda ve nakdi yardımlarda bulunabilecek.

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