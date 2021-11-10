“İZ BIRAKAN” SERGİ Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulunda açılan “İz Bırakanlar” sergisi büyük ilgi görüyor. Sergide Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e, Müslüm Gürses’ten şehit Eren Bülbül’e kadar tarihimizde ve günümüzde iz bırakan 25 şahsiyetin portreleri yer alıyor.

Sergi hakkında bilgi veren Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu Müdürü Erdal Kesgin, ahşap üzerine resim olarak işlenen portrelerin beğenildiğini söyledi. Resimlerin, Sivas Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapıldığını belirten Kesgin, yapılan mütevazı açılışta şunları söyledi;



Muharrem Daşan’a teşekkür

“Bu sergi ilk defa Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılmıştı. Okul Müdürümüz Muharrem Daşan bunları sosyal medyada paylaşınca kendisini arayıp okulumuzda da açılmasını talep ettim. Sağ olsun, kabul ettiği gibi hepsini bağışlayarak büyük bir jest yaptı. Kendisine ve sergiye katkı sağlayan öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Okulun üçüncü katındaki koridorda açılan ve öğrenciler, öğretmenler, veliler tarafından beğenilen sergi yılsonuna kadar kaldırılmayacak.



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