İzmir'de çok şiddetli deprem!

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıklarken İzmir'de çok sayıda çöken binanın olduğu bilgisi geldi.

Gelen son deprem haberinin ardından İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kandilli Rasathanesi Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFAD BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AFAD: "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.





ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:



Seferihisar – 4.7 Kuşadası Körfezi – 4.1 – 4.1 Seferihisar – 4.2 Kuşadası – 4.1 Kuşadası – 4.8 Yunanistan / Samos – 3.9 Kuşadası – 3.6 Kuşadası – 3.5 Kuşadası Seferihisar – 3.5 Yunanistan/Samos – 3.9 Kuşadası – 3.6