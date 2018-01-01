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Jandarma Erciyes’te kuş uçurtmadı

Yılbaşına Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te girmek isteyen vatandaşlar, dağa akın etti. Erciyes’te bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranı ulaşırken, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı da soğuk havaya rağmen denetimlerini artırdı.

Jandarma Erciyes’te kuş uçurtmadı

 3 asayiş, 2 trafik ve 3 arama kurtarma ekibi toplamda 30 kişilik ekiple Erciyes’te denetimlerine devam eden Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı, alkol testi yaparak, vatandaşlara uyarılar da bulundu.
                                       
Yılbaşını Erciyes’te geçirmek üzere Kayseri’ye gelen vatandaşlar güvenlik önlemlerinin çok olduğu için sevindiklerini söyleyerek, “Buraya gelirken çok tereddüt ettik. Buraya gelmeden önce kar ve yol durumunu sorduk. Yolların açık olduğunu öğrendikten sonra güvenlik ile ilgili sorularımız oldu. Sonuçta dağ başı. Huzurlu bir ortam olduğunu söylediler. Bu soğukta buradaki güvenliği gördükten sonra, çok sevindik. Jandarma ekipleri mükemmel bir şekilde çalışıyorlar. Huzurlu bir şekilde geldik ve huzurlu bir şekilde döneceğiz” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, dağda ve kayak pistlerinde meydana gelebilecek kazalara müdahale için Ankara Jandarma Arama ve Kurtarma Tabur Komutanlığı’ndan gelen 1 JAK timi de sezon boyunca Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı’na takviye olarak geldi.
İHA
 

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