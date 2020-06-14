Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Kayseri’de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Etkinlik kapsamında daha sonra Kartal Şehitliği ziyaret edildi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Teşkilatıİl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.