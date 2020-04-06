Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanı bin hastanelik orada bir proje devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısmı bin odalık orada da bir katlık hastaneyi yapıyoruz. Bunları süratle 45 gün içerisinde bitireceğiz. Buraları halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:28