Kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Talas İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde icra edilen yol araması sonucunda; 3 şüpheli ile birlikte 3 gram metamfetamin, bin 680 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

İHA