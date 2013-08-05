Kader Deme, Kaderin Üzerinde Bir Kader Vardır





Vakfın mescidi içerisinde düzenlenen programa Kayseri’nin ünlü âlimlerinden Celalettin Sipahioğlu’nun yanı sıra vakıf yöneticileri üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan Sipahioğlu teravih namazı öncesi, kadir gecesinin önemine istinaden yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Sipahioğlu ‘ Bin aydan daha hayırlı olan bu ay içerisindeki Kadir gecesi koskoca bir insan ömrünü kapsıyor çünkü bin ay 83 yıla tekabül ediyor. Yani bu gece bir insan ömrünü içine alıyor bu yüzden insanların, sistemlerin, devletlerin ve halkların kaderleri bugün belirlenecek. Müslümanların özellikle bu gün, bu gece kendilerini özel olarak kritik etmeleri ve Rablerinden ne isteyeceklerini iyi bilmeleri gerekir’ diyor.

Tüm Müslümanların şuurlu bir gece geçirmeleri temennisinde bulunan Âlim Sipahioğlu Müslüman coğrafyalarında zulüm ve baskı gören kardeşlerimizi de unutmadı. Yeryüzünün birçok bölgesinde kardeşlerimiz kan, gözyaşı ve zulüm altında inliyor diyen Sipahioğlu, ‘ Bayrama yaklaştığımız şu günlerde zulme ve baskıya, uğrayan, katledilen ve şehit edile kardeşlerimizin yanındayız. Bunu Sadece dua ve gözyaşlarımız ile yapmamalıyız. Varlığımızla Düşüncelerimizle ve yapacağımız maddi ve manevi tüm desteklerle yanlarında olmalıyız’ dedi.



Yapılan konuşmanın ardından teravih namazı kılındı ve ardından programa katılan 200 kişiye dondurma ikramında bulunuldu.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

