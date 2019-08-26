“Kadın cinayetleri geleceğimizi tehdit ediyor”

Erciyes Kadın Platformu adına Zübeyde Özgen Cumhuriyet Meydanı’nda kadına şiddet konusu hakkında bir basın açıklaması düzenlendi. Özgen, “Bizler uzun yıllardır hem dernek ve vakıflarda hem de STK’larda sahada çalışan ve gözlemleyen bireyler olarak kadın sorunlarını yakından tanıklık eden insanlarız” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Art arda gelen kadın cinayetleri, sadece toplumun huzurunu bozmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini de tehdit ediyor. Bu bağlamda kadın sorunlarının fiziksel şiddet ile birlikte, duygusal şiddet, taciz, tecavüz, farklı alanlarda mobing uygulaması, adalet, eşitlik, güvenlik ve istihdam gibi farklı alanlarda da çok sayıda problemi doğurduğuna tanık olmaktayız. Kadınlarla ilgili çözüm bekleyen alt başlıkları temelde birbirine domino etkisi oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Türkiye bir yandan küçücük çocuğun göz önünde annesi Emine Bulut’un katledilmesinin acısını yaşarken diğer yandan da, canı yanan anne Hacire Akar’ın azim ve sebatla terör örgütünü tek başına dize getirebileceğini hayranlıkla izledi. Elbette kadınlara şiddet konusunda atılan olumlu adımlar ve yapılan çalışmalar var ancak bunların tek başına yeterli olmadığını her geçen gün kadına şiddetin yeni bir boyut kazandığını gözlemlemekteyiz. Bu açıklamalarımızı Erciyes Kadın Platformu çatısı altında 38 STK’nın kadın temsilcileri adına yapıyoruz. Kadınların sahip olduğu statü, yaşam tarzları, hak ve özgürlükleri, mensup olduğu milletin gelişmişlik düzeyinin ve ülke potansiyelinin en önemli göstergesi olduğunu inkâr edemeyiz. Biz diyoruz ki; sevgi saygı temelli değerler eğitimi ile yola çıkıp kadınıyla erkeğiyle toplumu yeniden inşa etmek, evlatlarımızı yetiştirirken, ‘Cennetin anaların ayakları altında olduğunu, en hayırlı insanın kadınlarına en iyi davrananlar olduğunu ve yine kadınların erkeklere Allah’ın emanet olduğunu’ hayata geçirmek ve bunu özellikle erkek evlatlarımızı yetiştirirken düstur edinmemiz gerekiyor ve bu noktada erkeklere büyük görev düşüyor.”



