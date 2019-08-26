Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kadın cinayetleri geleceğimizi tehdit ediyor”

Erciyes Kadın Platformu adına ‘kadına şiddet’ konusu hakkında Cumhuriyet Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Zübeyde Özgen, kendilerinin uzun yıllardır hem dernek ve vakıflarda hem de sivil toplum kuruluşlarında (STK) sahada çalışan ve gözlemleyen bireyler olarak kadın sorunlarına yakından tanıklık eden insanlar olduklarını söyledi. Özgen, “Art arda gelen kadın cinayetleri, sadece toplumun huzurunu bozmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini de tehdit ediyor” dedi.

“Kadın cinayetleri geleceğimizi tehdit ediyor”

Erciyes Kadın Platformu adına Zübeyde Özgen Cumhuriyet Meydanı’nda kadına şiddet konusu hakkında bir basın açıklaması düzenlendi. Özgen, “Bizler uzun yıllardır hem dernek ve vakıflarda hem de STK’larda sahada çalışan ve gözlemleyen bireyler olarak kadın sorunlarını yakından tanıklık eden insanlarız” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Art arda gelen kadın cinayetleri, sadece toplumun huzurunu bozmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini de tehdit ediyor. Bu bağlamda kadın sorunlarının fiziksel şiddet ile birlikte, duygusal şiddet, taciz, tecavüz, farklı alanlarda mobing uygulaması, adalet, eşitlik, güvenlik ve istihdam gibi farklı alanlarda da çok sayıda problemi doğurduğuna tanık olmaktayız. Kadınlarla ilgili çözüm bekleyen alt başlıkları temelde birbirine domino etkisi oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Türkiye bir yandan küçücük çocuğun göz önünde annesi Emine Bulut’un katledilmesinin acısını yaşarken diğer yandan da, canı yanan anne Hacire Akar’ın azim ve sebatla terör örgütünü tek başına dize getirebileceğini hayranlıkla izledi. Elbette kadınlara şiddet konusunda atılan olumlu adımlar ve yapılan çalışmalar var ancak bunların tek başına yeterli olmadığını her geçen gün kadına şiddetin yeni bir boyut kazandığını gözlemlemekteyiz. Bu açıklamalarımızı Erciyes Kadın Platformu çatısı altında 38 STK’nın kadın temsilcileri adına yapıyoruz. Kadınların sahip olduğu statü, yaşam tarzları, hak ve özgürlükleri, mensup olduğu milletin gelişmişlik düzeyinin ve ülke potansiyelinin en önemli göstergesi olduğunu inkâr edemeyiz. Biz diyoruz ki; sevgi saygı temelli değerler eğitimi ile yola çıkıp kadınıyla erkeğiyle toplumu yeniden inşa etmek, evlatlarımızı yetiştirirken, ‘Cennetin anaların ayakları altında olduğunu, en hayırlı insanın kadınlarına en iyi davrananlar olduğunu ve yine kadınların erkeklere Allah’ın emanet olduğunu’ hayata geçirmek ve bunu özellikle erkek evlatlarımızı yetiştirirken düstur edinmemiz gerekiyor ve bu noktada erkeklere büyük görev düşüyor.”

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKadınKadın CinayetleriCumhuriyet MeydanıKadına şiddetErciyes Kadın PlatformuEkrem Nazlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.