Kadın ressamlardan karma sergi 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde açılan sergiye katıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş’un da iştirak ettiği açılışta sergide emeği geçenlere teşekkür eden İkbal Çelik, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Açılışın ardından kadın ressamların karma resim sergisini gezen İkbal Çelik, ressamlarla tek tek görüşerek tebrik etti.



İHA