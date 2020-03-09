“Kadın tek bir kimliğin içinde tanımlanmamalı” Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Karahan, Cumhuriyet Meydanı’nda kadınlar günü hakkında yaptığı basın açıklamasında, “Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kadının bir birey olarak görülmesi ve tek bir kimliğin içinde tanımlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kadın sahip olduğu bütün rollerin yer aldığı zengin bir tanımın içinde hayat bulabilir ve gerçek değerini kazanabilir” dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 13:49