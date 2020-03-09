“Kadın tek bir kimliğin içinde tanımlanmamalı”

Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Karahan ve kadın avukatlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
Kadınlar adına yaptığı açıklamasında Avukat Nilay Karahan, “Günümüzde 8 Mart’lar kadınlar seslerini duyurmak için ayrımcılıkların, şiddetin ve sorunların dile getirildiği, çözüm önerilerinin sıralandığı gün olarak kabul edildi diyebiliriz. Ancak bugün tüm bu alışılmış açıklamalardan farklı olarak ilk başta ülkemizi yasa boğan şehitlerimizi koymayı uygun bulduk. Her yerde defalarca dile getirildiği üzere; toprağa verdiğimiz her şanlı askerimiz için; anne, eş, abla, kardeş, evlat ve saymadığımız nice kadın kan ağlamaktadır. Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadeleriyle açıklamalarına başladı.
Av. Karahan konuşmasının devamında, kadın hakları gününün tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Karahan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmasına rağmen yaşamının bütün alanlarında çalışma alanında, istihdama karar alma mekanizmalarında, politikada, kadınlar nüfus oranında temsil edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi karar mercii organlarındaki kadın sayısının artışı eminiz ki kadın cinayetlerini azaltmada ve kadınların haklarını korunmasında ciddi rol oynayacaktır. Kayseri barosu kadın hakları komisyonu olarak kadının bir birey olarak görülmesi ve tek bir kimliğin içinde tanımlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kadın sahip olduğu bütün rollerin yer aldığı zengin bir tanımın içinde hayat bulabilir ve gerçek değerini kazanabilir. Bu yüzden basın açıklamamızda ilk kadın avukatımız Süreyya Ağaoğlu ile ilk kadın hakimimiz Adalet Yılmaz’ı saygı ve rahmetle anmak istiyoruz.
Ne yazık ki her gün yüzlerce kadın psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü hatta öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Kadın hakları gününde dahi kadınların uğradığı şiddet ve can kayıpları haberlerini izliyoruz. Kadına yönelik şiddet ve can kayıpları haberlerini izliyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadının eğitime, çalışma hayatına ve nüfusunun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek ve kadınların gücünü hayatın her alanına eşit kalmak olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve bu uğurda yapılan yatırım, yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisinin mümkün kılacaktır. Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Kadın aile kurumunun yapı taşı, temelidir. Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü gibidir. Değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu kadınlarımızın hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak hepimizin görevidir. Tarihimizde neleri başardığımız unutmayarak gelecek günlerin de güzelliğine inanıyoruz ve metni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadın eseridir” sözüyle noktalıyor ve tüm kadınların gününü kutluyoruz.”
Kadınlar adına yaptığı açıklamasında Avukat Nilay Karahan, “Günümüzde 8 Mart’lar kadınlar seslerini duyurmak için ayrımcılıkların, şiddetin ve sorunların dile getirildiği, çözüm önerilerinin sıralandığı gün olarak kabul edildi diyebiliriz. Ancak bugün tüm bu alışılmış açıklamalardan farklı olarak ilk başta ülkemizi yasa boğan şehitlerimizi koymayı uygun bulduk. Her yerde defalarca dile getirildiği üzere; toprağa verdiğimiz her şanlı askerimiz için; anne, eş, abla, kardeş, evlat ve saymadığımız nice kadın kan ağlamaktadır. Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadeleriyle açıklamalarına başladı.
Av. Karahan konuşmasının devamında, kadın hakları gününün tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Karahan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmasına rağmen yaşamının bütün alanlarında çalışma alanında, istihdama karar alma mekanizmalarında, politikada, kadınlar nüfus oranında temsil edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi karar mercii organlarındaki kadın sayısının artışı eminiz ki kadın cinayetlerini azaltmada ve kadınların haklarını korunmasında ciddi rol oynayacaktır. Kayseri barosu kadın hakları komisyonu olarak kadının bir birey olarak görülmesi ve tek bir kimliğin içinde tanımlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü kadın sahip olduğu bütün rollerin yer aldığı zengin bir tanımın içinde hayat bulabilir ve gerçek değerini kazanabilir. Bu yüzden basın açıklamamızda ilk kadın avukatımız Süreyya Ağaoğlu ile ilk kadın hakimimiz Adalet Yılmaz’ı saygı ve rahmetle anmak istiyoruz.
Ne yazık ki her gün yüzlerce kadın psikolojik, fiziksel şiddet gördüğü hatta öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Kadın hakları gününde dahi kadınların uğradığı şiddet ve can kayıpları haberlerini izliyoruz. Kadına yönelik şiddet ve can kayıpları haberlerini izliyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadının eğitime, çalışma hayatına ve nüfusunun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek ve kadınların gücünü hayatın her alanına eşit kalmak olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve bu uğurda yapılan yatırım, yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisinin mümkün kılacaktır. Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Kadın aile kurumunun yapı taşı, temelidir. Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü gibidir. Değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu kadınlarımızın hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak hepimizin görevidir. Tarihimizde neleri başardığımız unutmayarak gelecek günlerin de güzelliğine inanıyoruz ve metni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadın eseridir” sözüyle noktalıyor ve tüm kadınların gününü kutluyoruz.”
Haber-Foto: Ekrem Nazlı