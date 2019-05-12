Kadınlar Çarşısı Anıtı'nın açılışı yapıldı

2003 yılında Kayseri Ticaret Odasının, bazı STK’larla işbirliği içerisinde yapılmasına önayak olduğu kadın heykeli, yenilenmesi için bir süre önce yerinden kaldırılmıştı. Moğol İstilasında, Bacıyanı Rum teşkilatının kadınlarının düşmana karşı verdiği mücadele ve Milli Mücadele’de Müdafaı Vatan Derneği’nin kadınlarının Türk askerine cephane yollarken gösterdiği kahramanlıkları anısına dikilmiş olan Kadınlar Çarşısı Anıtı yeniden yapılarak düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Bugün bu mübarek günde ve mübarek ay içerisinde, gerçekten çok güzel olan bu anıtın açılışında aranızda bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu şehirde gerçekten bir şeyleri yapmak isterseniz çalışırsanız ve çabalarsanız oluyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy’un çalışkanlığı ve gayretleri. Allah kendisinden razı olsun. Geçmişten bugüne yapmış olduğu çalışmalarıyla bizler gurur duyuyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bugün Kayserimize yapılan ve restore edilerek yeniden hizmete sunulan bu anıtımızın açılışında emeklerinden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Çarşının ticari bağlamda bir değer kazanması ve restorasyonların büyük önem arz ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; “Önemli olan çarşımızın canlanması ve çarşımızın ticari manada bir değer kazanması. İnşallah, Kazancılar Çarşımıza ve kapalı çarşımıza yapılacak olan çalışmamız ve yeni bir anlayış ekleme yaklaşımımız ile sizlerin de takip ettiği gibi kültürün ve gastronominin merkezi olacak Kayserimizde, gerek Kapalı Çarşı gerek Kazancılar gerek Vezirhanı, Pamukhan, Cami Kebir bölgesi ve Hatuniye Medresesi bizim için önem arz etmektedir. Ayrıca hepimizin hatıralarının bulunduğu kalemiz, bu dönemde de Büyükşehirin yaptığı restorasyonla İnşallah en fazla 3 ay içerisinde tamamen hayata geçmiş ve açılmış olarak da sizlerin hizmetine sunulmuş olacak” ifadelerini kullandı. Açılan anıtta Türk kadınının mili mücadeleye verdiği desteğin belirtildiğine değinen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da; “Kayserili kadının bu asil ve milli mücadeleden yana duruşunu temsil etsin diye 2003 yılında dönemin KTO yönetimi tarafından buraya elinde şanlı bayrağımız olan bir kadın anıtı dikilmişti. Bu anıtın yapılmasında vesile olan, emeği geçen o dönem ki KTO yönetim Kurulu üyelerine, anıtı yapan heykeltıraşa teşekkür ederiz. Aradan 15 yıl geçtiği için bu anıtta yıpranma, hatta dökülmeler meydana geldi. Bu yıpranmışlığın tadil edilemeyeceği heykeltıraş ve uzmanlar tarafından raporla belgelenince, Belediyelerimizle de istişare ederek anıt geçtiğimiz yıl kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra yaptığımız açıklamalarda da yeni anıt için heykel traşlarla görüşme yaptığımızı belirtmiştik. Yeni anıt tamamlandı ve birkaç gün önce yerine konuldu. Yeni anıtımızı heykeltıraş Mehmet Tolga Gürbüz ve Murat Yoncacı yapmıştır. Anıtta Türk Kadınının milli mücadeleye verdiği destek anlatılmaktadır. Bu vesileyle değerli heykeltıraşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, aile yapımıza sahip çıkmanın çok önemli olduğunu ve Avrupa ve Amerika’nın en büyük kayıplarının aile yapısını kaybetmesi olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

"Aslında Pazar günü bu anıtın koyulmasını ben önermiştim anneler günü olması nedeniyle. Ama yarın yağmur olması ve Pazar günü de gerçekleşecek programlardan dolayı bugüne alınmış oldu. Özelikle anneler gününü kutluyor ve tebrik ediyorum. Burada anıt için en büyük destek sağ olsun Ticaret Odası Başkanımızdan geldi. Kendisi anıtı yenilettirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sağ olsunlar yaptılar bize de nasip oldu. Kadınlar başımızın tacıdır. Özelikle annelerimize ve kardeşlerimize çok şeyler borçluyuz. Bugün ülkemiz dimdik ayakta duracaksa annelerimiz sayesinde, aile sayesinde. Avrupa ve Amerika’ya baktığımızda, en büyük kayıp aile yapılarını kaybetmiş olmaları. Dolayısıyla, bizim aile yapısına sımsıkı sahip çıkmamız önemli. Bizde belediye olarak kadınlarımıza yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri önem vereceğiz. Burada 10 senedir bulunan anıtın tekrar yerini bulması güzel oldu.”

Kadınlar Çarşısı Anıtı'nın kurdelesi törene katılan kadınlar tarafından kesildi.

