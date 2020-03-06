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“Kadınlar her alanda desteklenmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yayımladığı mesaj ile kutladı. Başkan Tok mesajında, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplum için kadınların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Kadınlar her alanda desteklenmeli”
İl Başkanı Tok, yayımladığı mesajında iş, siyaset ve hayatın her alanında kadınların varlıkları ile değer katıp güç verdiğini belirterek, “Şefkatli, üretken, aile ve toplum yapısının temel taşı olan kadınlarımızın hayatın bütün alanlarında daha fazla desteklenmeleri gerekiyor. Yetiştirdikleri nesillerle toplumu ve geleceği şekillendiren kadınlarımıza nitelikli fırsatlar sunup, onlara her zamankinden daha fazla olanak sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Mesajında Türk kadının tarihteki önemine de değinen Tok, "Hayatın her aşamasında aldığı görevlerle vatanına ve milletine önemli hizmetlerde bulunmuş Türk kadını, kahramanlığı ve vatanseverliğiyle de adını tarihe yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Aile ve toplumun temelini oluşturan, yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılık beklemeden bizlere yaşatan tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.
 

Haber: Fatma Alkan

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