KADINLAR KAMYON ŞOFÖRÜ OLSALARDI…



Şimdi koltuk ve sandalyelerimize daha rahat oturalım ve gözlerimizi kapayarak yüzlerce kadın sürücümüzün kamyonlarla yollara düştüklerini düşünelim. Herhalde ilk el atacakları konu "kamyon yazıları" olurdu. İşte biz de hayal gücümüzü kullandık ve hanım sürücülerimizin ne tarz kamyon yazıları kullanabileceklerini tahmin etmeye çalıştık.









Sen gökyüzünde bir güneşsin doğan, ben yolların çilekeşi bayan

Gönlünde yer yoksa bana güzelim, fark etmez şoför mahallinde de giderim

Lastik izi değil kıskançlık krizi

Rampaların ustasıyım, Kadir İnanır'ın hastasıyım

Sürüşüme yollar, bakışıma oğlanlar hasta

Bir kavanoz reçel, gülüm bunlar da geçer

Bir sana, bir de artık seyredemediğim dizilere hasretim.

Neşet Ertaş'ın sazına, fordun da aragazına hastayım

Karayollarında değil, senin kollarında öleyim

Şoför kes hızını, ağlatma el oğlunu







Kazancımız nazik bilek zoru, Allahım sen bizi erkek trafik canavarlarından koru!

Miras değil koca parası

Abla yorgun, sen geç

Ömür biter, makyaj bitmez

Virajların ustasıyım, makyajının hastasıyım

Burnumdaki piercing, kolumdaki dövme kadar yakınsın bana Hacettepelim

Nazlanma makamından gazlama makamına…

Güzel ne güzel olmuşsun direksiyona geçeli

Sen şoförsün dediler, sevdiğim oğlanı vermediler

Sen de mi Osman?

O şimdi asker, kaptanınız teskere bekler

Asker yolu gözlerim, sevdiğimi özlerim

Küfür etme n'olur, çalış senin de olur

Mazda, bulunmalı her kızda

Hatalıysam yüzyüze görüşmeyelim

……………





Bunlar da sosyal medyadan anonim;

Sana gelmediğim gün, mazota gittiğim gündür koçum

Bir sana hastayım, diyete girdim yastayım

Rujum biter yollar bitmez

Eteğim pileli lastiğim Pirelli

Nedir bu motordan çıkan derin ses, benim bu diyarlardaki tek pirenses

Rampaların ustasıyım Mehmetimin hastasıyım!

Bir kadın hakkında "benden sonra toparlayamaz" diye düşünme! 3 kuaför, 8 alışveriş seni tarihe gömer

Bir makyaj yapmaya doyamadım bir de sana

Arabam dört teker, nereye çeksem oraya gider, bu güzelliğe herkes biter, makyajım alayınıza yeter!

Rujumla kamyonun rengi uymuyor ama neyse

Tek bujimi kendim aldım, tek başıma kendim taktım

Kamyonumu geçebilirsin ama ruhumu asla

Hatalıysam aramızda kalsın! Öptüm şeker





Sollama bacını, alırım kocanı

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, kasisli yollarda hiç sollamasınlar

Aynam var, mazotum var, İzmirliyim havam var...

Hatalıysam sıkıysa kocamı ara.. (bekarsa babamı)

Delikanlım







Kulağıma takarım küpe, geçemez beni hiç bir züppe

Torpidonda aseton yoksa güzelim, mühim değil ben mazotla da silerim

Dikkatliyim bariyerde, çocuk da yaparım kariyer de

Sarı kızın nazı, fordun ara gazı

Erkeksen bas gaza, geçemezsen yuh sana

Kaynanam da sollardı

Gaz, fren şanzıman, manikürsüz halim duman

Sollama beni, yolarım seni

Makyaj çantam yanımda, içindekileri dizerim; sakın beni geçmeyin hepinizi çizerim

Araman için, trip mi atmam lazım...

Miras değil zengin koca parası,

Kocam sağolsun,







Sana gelemediğim tek gün kuaföre gittiğim gündür.

Rampaların ustasıyım indirimlerin hastasıyım,

Sollama beni yolarım seni...

Yolların ustasıyım, röflenin hastasıyım

Nazar etme ne olur evlen senin de olur

Rujum biter yollar bitmez...







Bir makyaj yapmaya doyamadım, bir de sana ...

Saçım permalı, gönlüm sevdalı; şoförsek de yâre güzel varmalı.

Ne mutfağımın, ne de mazotun kokusundan vaz geçerim.

Saçımın dip boyası geldi, yolun sonu gelmedi.

Ne parfümden geçerim, ne mazot kokusundan; huzur arıyorum o kadar borcun arasından

