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“Kadınlarımız her zaman zorluklara göğüs germiştir”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çalış mesajında, “Tarihten bugüne kadınlarımız her zaman zorluklara göğüs germiş vatanları ve aileleri için büyük çabalar sarf etmişlerdir” dedi.

“Kadınlarımız her zaman zorluklara göğüs germiştir”
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Dünyada kadına verilen değeri gösterme adına Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında ilan edilen ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ büyük önem arz etmektedir. Aile unsurunun oluşmasını sağlayan cefakâr kadınlarımız, Milli mücadele döneminde de vatanı için düşmana kendilerini siper etmişlerdir. Tarihten bugüne kadınlarımız her zaman zorluklara göğüs germiş vatanları ve aileleri için büyük çabalar sarf etmişlerdir. Günümüzde ise gerek bilimsel çalışmalarda gerek sanatta ve siyasette kadınlarımızın başarıları göz ardı edilemeyecek seviyelere ulaşması bizleri mutlu etmektedir. Hayatları boyunca vefakâr olan kadınlarımız sadece 8 Mart’ta değil, hayatımızın her anında hatırlamamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere, hayatımızın her anında yanımızda olarak, üzerimizdeki emeklerini hiçe sayamayacağımız tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

Haber: Şura Gögebakan
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