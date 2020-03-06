“Kadınlarımıza değer veriyoruz”

Başkan Aksoy mesajında, “Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır” dedi.
Aksoy mesajını şu ifadelerle sürdürdü: “Türk kadınının kurulan ilk Türk devletinden bu yana devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer aldığını ve buna paralel olarak gereken saygınlığı gördüğünü unutmamak gerekir. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlemiştir. Şanlı tarihimize baktığımızda ismini tarihe altın harflerle yazdığımız öyle büyük kadın neferler olmuştur ki, günümüze ışık tutmuş ve günümüz kadınları da bu yolda kendilerine bırakılan bu ışığı benimseyerek yaşantılarına yön vermişlerdir. Çok değer verdiğimiz kadınlarımız için gerçekleştirdiğimiz birbirinden güzel eserler, bu düşüncemizin göstergesidir. Bizler çalışmalarımız ve projelerimizde kadınlarımızın fikir ve önerilerini her zaman başımızın tacı olarak değerlendiririz. Bizlere her alanda rehber olan, yaşantımız boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve fedakarlık eden başta şehit anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”
Haber: Selma Kara
Aksoy mesajını şu ifadelerle sürdürdü: “Türk kadınının kurulan ilk Türk devletinden bu yana devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer aldığını ve buna paralel olarak gereken saygınlığı gördüğünü unutmamak gerekir. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlemiştir. Şanlı tarihimize baktığımızda ismini tarihe altın harflerle yazdığımız öyle büyük kadın neferler olmuştur ki, günümüze ışık tutmuş ve günümüz kadınları da bu yolda kendilerine bırakılan bu ışığı benimseyerek yaşantılarına yön vermişlerdir. Çok değer verdiğimiz kadınlarımız için gerçekleştirdiğimiz birbirinden güzel eserler, bu düşüncemizin göstergesidir. Bizler çalışmalarımız ve projelerimizde kadınlarımızın fikir ve önerilerini her zaman başımızın tacı olarak değerlendiririz. Bizlere her alanda rehber olan, yaşantımız boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve fedakarlık eden başta şehit anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”
Haber: Selma Kara