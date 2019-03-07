Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kadınlarımızın her konuda katkıları çok önemlidir”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Kadınlarımızın her konuda katkıları çok önemlidir”

Vali Günaydın, "Aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakârlığını esirgememiş, siyasi, sosyal hayatın geliştirilmesinde ve ekonomik alanda önemli rol üstlenmiştir Dinimiz kadın haklarına çok önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde “Cennet annelerin ayakları altındadır” buyurarak bundan tam 1500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.

Bizler tarih boyunca yaşadığımız her güçlükte kadınlarımızın kahramanlıklarını görmüş ve onların ortaya koydukları büyük başarılarla yetişmiş bir nesiliz. Günümüzde de kadınlarımızın, devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak her konuda katkıları çok önemlidir.

Yaşamımızın her alanında varlıklarıyla bizlere güç katan, ihtiyacımız olduğunda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı, fedakâr ve cefakâr annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerVali Günaydın8 Mart Dünya Kadınlar GünüMesajKayseri Valisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.