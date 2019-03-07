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“Kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların yılda bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti.

“Kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Mesajında, fedakârlıkları, sevecenlikleri, çalışkanlıkları ve cesaretleri ile ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınların, hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almasının sevindirici bir durum olduğuna değinen Rektör Karamustafa, şu ifadelere yer verdi.

"16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasının kabul edilmesinden bu yana yapılan etkinliklerde, daha çok kadın hakları, kadınların yaşadığı sorunlar ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılmak istense de; ülkemiz için, milletimiz için, kadınlarımız her zaman değerlidir ve değerli olmaya da devam edecektir. Yaşamın her alanında üstlendiği roller ve görevleri ne olursa olsun, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çalışan, iyi bir yönetici olan kadınlarımızın her zaman yanındayız. O yüzden kadınlarımızı sadece senenin bir günü değil, her gün hatırlamalı ve onlara gereken desteği vermeliyiz. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, yaşamlarında başarılar dilerim.”
 

İHA

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