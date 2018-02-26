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Kafkas Derneği’nden Nostalji Gecesi

Kayseri Kafkas Derneği 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında Nostalji Gecesi düzenlendi.

Kafkas Derneği’nden Nostalji Gecesi

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği geceye; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti MKYK Üyesi İsmail Emrah Karayel, Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Emk. Org. Abidin Ünal, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, siyasi parti temsilcileri, KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ve KAFFED Yönetim Kurulu Üyeleri, Aşemez Halk Dansları Topluluğu kurucu hocası Dumaniş Avledin ve çok sayıda davetli katıldı.





Gece; Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan’ın konuşması ile başladı. Hemen ardından ise Onur Kurulu Üyesi Dernek eski başkanı Mutlu Akkaya’nın konuşması ile devam etti. Daha sonra sırasıyla eski dernek başkanlarımızdan Seyfettin Diyner, KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geldiler.



Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çerkes toplumunun kendisi için özel bir yeri olduğunu belirttiği konuşmasında, derneğin Talas’ta bulunan arsası üzerinde yapılacak olan Kültür Merkezi inşaatı için “Bu kültür merkezini yaptırmak boynumun borcudur” dedi. Bakana Dernek Başkanı tarafından Çerkes kaması hediye edildi.




Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede kurucu hocası Dumanış Avledin Koordinatörlüğünde Aşemez Halk Dansları Topluluğunun eski oyuncuları, Maze Müzik Grubunun geçmişten günümüze tüm sanatçıları, Yegoj Hanefi Tiyatro Grubunun eski oyuncuları gösterileri ile sahne aldılar.



Halk ozanı Kuşha Doğan Özden söylediği şarkılarla geceye renk katarken, Selahattin Çitil, Hanefi Akkan, Nazan Baykaldı Ceylan ve Bertan Yelen de söyledikleri şarkılarla büyük coşku yarattılar. 



Geceye katılan gazi Aydın Erdoğan sahneye davet edilerek kendisine hizmetleri için plaket takdim edildi, yaptığı kısa konuşmasında birlik olmanın birlikte olmanın önemine vurgu yapan Erdoğan’ın dokunaklı konuşması salonda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu ve büyük alkış aldı.
Kurum Haberi

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