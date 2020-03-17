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“Kahramanlar asla unutulmayacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada bu vatan için canını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, aziz vatanımızın şehitlerimizin bizlere mirası olduğunu vurguladı.

“Kahramanlar asla unutulmayacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi’nin şanlı Türk tarihinin en önemli destanlarından birisi olduğunu dile getirdi. Birlik beraberliğin en önemli güç olduğunun Çanakkale’de yedi düvele karşı gösterildiğini ifade eden Büyükkılıç, bugün de aynı inançla bu vatana göz dikenlere karşı mücadele edildiğini söyledi.

Bugün rahatça yaşadığımız vatanda kahraman şehitlerimizin bizlere mirası olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Mirasımıza sahip çıkmak ve bunu genç nesillere aktarmak vatanımız için canlarını feda etmiş olan ecdadımıza borcumuzdur.  Bu bilinçle birlik ve beraberliğimizi her zaman diri tutmalıyız. Çünkü, toprağımıza o gün göz diken şer güçler bugün de saldırılarını farklı şekillerde sürdürüyorlar. Ancak her zaman söylediğim gibi bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Dün olduğu gibi ne bugün, ne de yarın, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar” dedi.

Açıklamasında aziz şehitlerimize minnet duyduğunu ifade eden Büyükkılıç, “18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

 

Haber: Ekrem Nazlı

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