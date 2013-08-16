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"Kahrolsun Sisi, Seninleyiz Mursi"

Mısır’da Çarşamba sabahı Firavun Sisi’ye bağlı askeri güçlerin gerçekleştirdiği katliam sonrası şehit olan yüzlerce Mısırlı mücahit için Hunat Cami önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından direnişçiler için dualar edilerek; “Kahrolsun Sisi, Seninleyiz Mursi”, “İhvana Selam, direnişe devam”, “Dik dur eğilme, bu ümmet seninle” gibi sloganlar atıldı.

Mısır’da Firavun Sisi’nin askerleri Çarşamba sabahı Kahire’nin Adeviyye ve Nahda meydanların devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin serbest bırakılması için toplanan halkın üzerine ateş açarak katliam yapmıştı. Yaşanan bu katliama sessiz kalmayan Kayserili duyarlı Müslümanlar hafta içinde Mısır’daki darbe yönetimini sert bir dille kınamıştı. Bu kez de birçok STK’nın ve vatandaşın katıldığı bir gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Hunat Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mısır halkı için dualar edildi.

“Bizi Zulme sessiz kalanlardan eyleme”

Gıyabi cenaze namazında yer alan Mehmet Göktaş Hoca; “ Allahım geçmişte Firavunları boğduğun gibi günümüz firavunlarını da masum kızların ve çocukların kanında boğuver. Firavunun hezimetini dünya gözüyle bize göster. Zulme sessiz kalanlardan eyleme… Dışarıdaki firavunlardan önce içimizdeki firavunları kahreyle… Onların saltanatına son ver. İslam âleminde yaşayacak nesillere çok daha izzetli bir yaşam nasip eyle…” şeklinde duada bulundu.

Haber: Bünyamin Gültekin

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