KalDer geliştirme programı tamamlandı

KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu yaptığı açıklamada “EFQM Mükemmellik Modelinin üzerine inşa edildiği değer önermesi “paydaş beklentilerinin dengeli şekilde karşılanması”dır. Bu bakış açısı ile Kaizen, Kalite Çemberleri, 5S (Endüstriyel Çalışma Ortamının Düzenlenmesi), TPM (Toplam Üretken Yönetim), Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi gibi önemli eğitimler, alanında uzman KalDer eğitmenleri tarafından sunuldu. Deneyim paylaşımlarının, grup çalışmalarının ve uygulama örneklerinin yer aldığı eğitimlere 11 farklı kurumdan 20 orta ve üst düzey yönetici katıldı.” dedi.







Program kapsamında Kilim Mobilya A.Ş. ve Boytaş Mobilya A.Ş.’ye teknik geziler düzenlendi. Bu gezilerde eğitimlerde anlatılan 5S, Kazien, kalite Çemberleri gibi konuların sahadaki uygulama örnekleri görüldü.

KalDer Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın programı değerlendirdiği açıklamasında şunları kaydetti:







“Söz konusu programı tavsiye oranı y 4,6 olarak gerçekleşti. Kursiyerler, aldıkları eğitimleri gösterir Katılım Belgeleri hak etmekle beraber program sonunda yapılan sıvana göre katılımcıların tamamı Başarı Sertifikası almaya hak kazandı. Söz konusu belgeler düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek. ” dedi.







Boytaş Mobilya A.Ş.’de ise katılımcılara Boytaş 4 Fabrika Müdürü Arif Üstündağ ve kurum Yalın Ofis Yöneticisi Osman Görez ev sahipliği yaptılar. Kurumda uzunca yıllardır uygulanan 5S çalışmaları, bireysel öneri sistemi ve BEST adı verilen tanıma takdir sistemi hakkında katılımcılarla ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Saha ziyareti ile çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Katılımcılar, saha ziyaretleri ile derslerde anlatılanların daha anlaşılır hale geldiğini, konuların pekiştiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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