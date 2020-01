Kalkan'dan 'Eğitimciye şiddet' açıklaması

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalka, Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Bekir Çakır Ortaokulu'nda öğrenci velisi tarafından saldırıya uğrayan öğretmen için okul önünde öğretmenlerle birlikte basın açıklaması düzenledi. 'Öğretmenine değer ver' ve 'Şiddete dur de' yazılı dövizler açan öğretmenlerde Kalkan'a destek verdi.



Aydın Kalkan, "Eğitim camiamız yoğun geçen bir dönemin sonunda öğrencilerin karne hazırlıklarını yaparken çok tatsız olaylarla da karşılaşmaktadır. Gün geçmiyor ki; eğitimciye şiddet haberleri basın düşmesin, eğitimciye yönelik saldırılar olmasın. Eğitimcilerimiz yaptıkları işin farkındadır. Çocuklarımızı bilgiyle ve güzel ahlakla geleceğe hazırlamak bizim en önemli hedeflerimizdendir. Geleceğimizi inşa ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Biz eğitimciler ülkemizin gelişmesi, milletimizin yükselmesi, insanlarımızın rahat içerisinde yaşaması için anaokulunda bize teslim edilen evlatlarımızı 13 yılın sonunda yetişmiş birer bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Eğitimin kendi içerisinde de problemleri var.







Öğretmenlerimiz tüm problemleri el birliği ile çözmenin yollarını aramakta ve nihayetinde bulmaktadır. Eğitim gönül işi, sevgi işi ve fedakarlık işidir. Fakat eğitimde başarılı olunması için disiplin ve kontrol de şarttır. Hiçbir gelişmiş ülke eğitimi sahipsiz bırakarak her gelenin müdahale ettiği bir politika izleyerek başarılı olmamıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki; dün bu okulumuzda bir vandallığa daha şahit olduk. Bir veli, ödevini yapmayan ve dersin huzurunu bozan bir öğrenciyi uyardı diye öğretmenimizi darp etmiştir. Çocuğunun sözleriyle hiç düşünmeden, olayın iç yüzü nedir araştırmadan öğretmenimiz sabah işine geldiği sırada aracından iner inmez bu okulda okuyan bir öğrencimizin babası ve dayısı tarafından darp edilmiştir. Eğitimcilerin artık canını tak etmiş, bıçak kemiğe dayanmıştır. Yetkililerin tedbir alması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk artık bu olayları gündemine almalı, konuyu meclise taşımalı ve öğretmenlerin can güvenliği için gerekli adli ve idari tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.