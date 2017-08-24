Kalkan, "Yüzde 17.54 Zam, 258 Maddelik Kazanım Sağladık"

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Yetkili olan 11 sendikamız ile birlikte yetkili konfederasyon olarak Kamu İşveren Heyetiyle ciddi kazanımlar elde ettiğimiz ve memurun yüzünü güldüren, konfederasyon ve bağlı sendikalarımızı sevindiren bir sözleşme imzaladık. Tekliflerimizi hazırlarken, sendikalarımızın üyelerinden yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk, teklifleri aldık. Mali tekliflerimizle ilgili Ekonomik AR-GE Birimi’miz detaylı çalışmalar ve raporlar hazırladı" dedi.



Kalkan, "Sendika genel başkanlarımızla, il teşkilatlarıyla, uzmanlarımız ve AR-GE birimimizle toplantılar yaparak hem teklifleri hem de yol haritasını belirledik. Sendikamızdan olsun olmasın bize ulaşan her türlü öneriyi değerlendirdik. Kısaca tekliflerimiz tamamen istişare zemininde ve profesyonelce hazırlandı. Hazırladığımız 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi 24 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katılan başkanlarımızla birlikte Devlet Personel Başkanlığına teslim ettik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihinde Kamu İşveren Heyeti teklifini 2018 için 3+3 ve 2019 için 3+3 olarak açıkladı. Kamu İşveren Heyetinin olası tutumuna göre hazırladığımız “Bu Teklife Evet”, “Müzakere Edilebilir” ve “Bu Teklife Kapalıyız” kartonlarından “Bu Teklife Kapalıyız”ı kaldırdık ve “Cebimiz de kapımız da açık, yeni bir teklif bekliyoruz” mesajını vererek o günkü oturumu sonlandırdık" ifadesinde bulunduğu ve şu değerlendirmeyi yaptı;

"Yeni bir teklif beklerken boş durmadık ve hükümet yetkilileri, sayın bakanlar, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptık. Bir yandan da genel başkanlar ve il başkanlarımızla istişari toplantılarımızı sürdürdük, yol haritamızı değerlendirdik.



Müzakere sürecinin son günü olan 21 Temmuz’da Kamu İşveren Heyeti yeni teklifini 2018 için 3,5 + 3,5, 2019 için 4+5 olarak açıkladı. Gece sürekli toplantı halinde bulunduğumuz sendika genel başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu teklifi de “Müzakereye hazırız ama imza için yetmez, yeni bir adım daha bekliyoruz” diyerek reddettik.



15 Temmuz’u yaşamış bir Türkiye’nin şartlarının farkında olmakla birlikte memurun rıza göstermeyeceği bir teklifi kabul edemezdik. Sunulan teklifin bir miktar daha artırılmaması durumunda imza atmayacağımızı beyan ettik. Türkiye'nin şartlarını biliyorduk ancak memurun razı olmayacağı bir teklife evet diyemezdik ve demedik. Son gece mutabakatsızlık netleşmişti. Kamu İşvereni tarafından yeni bir olumlu adım atıldı. Olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra gece saatlerinde başkanlarımızla istişare ettik ve nihayet uzlaşma sağladık. Bu süreçte masadaki müzakereler kadar masa dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Çeşitli kesimlerin karalama ve değersizleştirme çabalarına karşın kamuoyunu, kamu görevlilerini ve üyelerimizi doğru bilgilendirmek adına ürettiğimiz kazanımlardan bazılarını bu vesileyle izah etmekte fayda görüyoruz.

İmza altına aldığımız Toplu Sözleşmede 45 maddesi genel, 213 maddesi hizmet kollarının olmak üzere toplam 258 maddede bağıtlanan kazanımlar elde ettik.



Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılında %7,64; 2019 yılında %9,20; iki yıllık toplamda %17,54 zam aldık

İki yıllık toplamda 36 milyar TL pay kamu görevlilerine aktarılacak.

3+3+3+3 olarak sunulan ilk teklifte 27 milyar olan bütçe payını 9 milyar TL artırdık.

Sunulan ilk teklifte %12,5 olan oranı %17.54’e çıkararak %40 oranında bir artış sağladık.

Zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı maaşlara yansıtılacak.



Sadece 3.5+3., değil, hangi artışı yaparsanız yapın, gelir vergisi diliminin artırılması lazım. Gelir vergisini artırmadığınız zaman Temmuz ayındaki zam artışı Ocak ayının gerisine düşüyor. Bu eleştiriler haklı, ancak masada gelir vergisi ile ilgili mücadele ettik. Ancak herhangi bir kazanım elde edemedik. Süreç devam ediyor, gelir vergisi ile ilgili mücadelemiz de devam edecek."