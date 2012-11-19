Kamudaki tüm sözleşmelilere kadro!

Bakan Faruk Çelik, sözleşmeli personel 30 Haziran'a kadar kadroya alacaklarını açıkladı.



Şanlıurfa'da yerel televizyonların ortak yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sözleşmeli personeli 30 Haziran'a kadar kadroya alacaklarını bunun için bazı yasal değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Çelik, "Bununla ilgili taraflarla görüşüyoruz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Net bir tarih vermem zor. Ama bu dönemde bunun olacağını ifade edebilirim. Tarih olarak da 2013 yılı Haziran ayı sonuna kadar bu işi biter." dedi.



Sözleşmeli personeli kadroya almadan önce devletin personel sistemiyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlatan Bakan Çelik, 1960-70'lerin başında çıkan 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu'nun 657 fazla değiştiğini belirterek, " Yasa değiştirile değiştirile parçalı bulutlu hale gelmiş. 4A'lar, 4B'ler, 4C'ler, sözleşmeliler, işçiler, sözleşmeli işçiler bir sürü pozisyonda çalışan var. Bu durumda devlet personel sistemimizi mutlak surette yenilememiz gerekiyor. Bunun için bunun tarafları ile bir bir görüşüyoruz.” şeklinde konuştu.



Sözleşmelilerin kadroya alınmasından sonra boşalacak sözleşmeli kadrosuna yeni sözleşmelilerin alınmasına sıcak bakmadığını vurgulayan Bakan Çelik şu bilgileri verdi: "Birbirini doğur sistemi ortadan kaldırmak zorundayız. Bugün sözleşmeliler kadroya geçmek için kapıları aşındırıyor. Yarın bunların yerine yenilerini alırsak benzeri bir durumu tekrar yaşayacağız. Bu sistemin sona erdirilmesi lazım."



