Kamudan ihraç edilenler dikkat!

Başbakan Yıldırım, kamudan ihraç edilen 97 bin kişi için talimat verdi. OHAL Komisyonu'ndan 'temiz kağıdı' alan göreve geri dönecek.

FETÖ operasyonları kapsamında bugüne kadar 97 bin kişi kamudan ihraç edilirken, gözler "temiz kâğıdı" için tek merci olacak OHAL Komisyonu'na çevrildi.



BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL Komisyonu'nun çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdi. Komisyon'a 7 üye ataması bu hafta içinde yapılacak, ihraç edilen kamu personelinin talepleri 16 Nisan'dan önce alınmaya başlanacak.

TEMİZ KAĞIDI ALAN İŞE İADE EDİLECEK

Komisyondan temiz kâğıdı alan işe iade edilecek. İstihbarat birimleri de dahil tüm kurumların Komisyon'un istediği belgeleri verme zorunluluğu var. (Kaynak: Sabah)