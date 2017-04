Kamunun hakkı her şartta korunmalı

Tıp Bayramı nedeniyle Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde program düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, sağlık alanında birçok sıkıntıların olduğunu ifade ederek, “Hiçbir meslekten beklenmeyen fedakârlık hekimlerden bekleniyor. Hekimler 3 ayrı dönemde mecburi hizmet yükümlülüğü altında ezilmektedir. Hekimlerin özlük haklarındaki yetersizlikler giderilmeli. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da 16 Nisan Sonrası için söz verdiği gibi yıpranma payı hızla hayata geçirilmelidir” dedi.



“Makamlar ve koltuklar geçicidir”

Sağlık sistemindeki bazı aksaklıklar nedeniyle hem doktorların, hem de hasta ve yakınlarının mutsuz olduğunu kaydeden Per, “ Fatura ise her halükârda doktora çıkmaktadır. Hekimlerin hiç mi kusuru yok? Tabii ki var. Burada iğneyi değil çuvaldızı da kendimize batırmalıyız. Hekim hataları ve kusurlarında yetkili kurullarımız mutlaka gereğini yapmalıdır. Bunun yanında Sağlık idarecileri de kendi üstlerine düşenleri yapmalı, Kamunun hakkını her şartta korumalıdır. Şu anki bulunduğumuz makam ne olursa olsun bir gün döneceğimiz yer yine hekimlikdir, koltuklarınız geçicidir. Hekimler arasında haksızlıklar yapmayınız. Adil olmalı, güç zehirlenmesine sebep olmamalısınız. Yarın belki aynı haksız muameleye siz maruz kalacaksınız. Lokman Hekim'in söylediği gibi İki şeyi asla unutmamak gerek: Allah’ı ve ölümü. İki şeyi de unutmak gerek: Yaptığınız iyiliği, gördüğünüz kötülüğü”



“Borçsuz hastaneler borç batağında”

“ Görünürde halkımızı memnun eden birçok değişiklik, uzun vadede sağlık hizmetlerinde kalite sorununu gündeme getiriyor.” diyen Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, “ Adeta her gün değiştirilen SGK anlaşması ve ödeme kuralları, sadece özel hastaneleri değil kamu hastanelerini de zor durumda bırakıyor. Borçsuz devralınan ve basında övünülerek bahsedilen hastaneler 4-5 sene sonra 100 Milyon borçla döndürülemez olup, nerdeyse Sağlık Bakanlığına devrolma noktasına gelmektedir. Tedavi ve teşhislerde eliniz kolunuz bağlanırken doğacak her türlü sorundan siz hekimler sorumlusunuz.

Hekim hatalarına yönelik olan Malpraktis yasası adını verdiğimiz kanunun hatalı tarafları ülkemiz gerçeklerine uygun şekilde yeniden düzenlenmeli, sağlık çalışanlarının haklarının da aynı yasa içinde korunması sağlanmalıdır. Şehir merkezindeki kamu hastanelerin kapatılarak kamu-özel ortaklığı çerçevesinde Şehir Hastaneleri adı altında sağlık hizmetlerinin adeta özeleştirilmesi gayretlerinden, son dönemdeki uygulamalarda had safhaya gelen hekimlerin hak kayıplarından kaygı duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”







“Milli sağlık politikası gözden geçirilmeli”

Milli sağlık politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin Per, “Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı gerçekleştirmeye çalışırken, ilk dönüşüm de hekimleri bu heyecana ortak etmek yerine aksine incitmiştir. İnşallah bugünlerde gündemde olan 2. sağlıkta dönüşümde bu hatalar tekrarlanmaz. Son olarak''Cümle dünya sizin olsun, bir dost bir post yeter bana, Atlas diba senin olsun, Bir dost bir post yeter bana'' diye konuştu.

