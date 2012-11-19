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Kamusen'den Teröre Tepki

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Benli, şehitler kervanına 5 Mehmetçiğin daha eklendiğini belirterek, “Hainler sürüsünün 5 Mehmetçiğimizi şehit etmesi yüreğimizi dağladı” dedi.

Kamusen'den Teröre Tepki
Benli, hain saldırıyı nefret ve şiddetle kınadıklarının altını çizerek, “Şehitlerimize Yüce Allah(C.C.)’tan rahmet, şehit yakınlarına sabır ve metanet, Büyük Türk Milleti’ne de başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz” diye konuştu.
Benli açıklamasına şu şekilde devam etti:
“İhanetin kol gezdiği, hainlerin-adeta-kahraman muamelesi gördüğü, canilerin ödüllendirildiği bir zaman diliminde yaşamanın ıstırabı ile yanıp tutuşuyoruz.
Terörle, teröristle mücadele edilir gerçeğini bir kenara bırakıp terörle, teröristle müzakere etme yolunu seçerseniz eli kanlı katiller, daha çok vatan evladını şehit eder. Emniyet Müdürü de çıkıp ‘Dağda öldürülen teröriste ağlamayan, insan değildir’ diye zırvalar.
Askeri helikopterle terörist leşlerinin taşınması, milletimizin vicdanını sızlatmış, milletimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Hainleri memnun etmenin kime ne yararı var? Anlamakta güçlük çekiyoruz.
Taviz koparmak için açlık grevinde bulunan teröristler, hayata döndürülürken Mehmetçiklerimiz; 5’er,10’ar şehit ediliyor. Sorumluluk sahibi olup da sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyen herkes, tarihe ve Yüce Türk Milleti’ne-mutlaka- hesap verecektir.”
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