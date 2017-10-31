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Kanal A yayın hayatına son verdi

Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Kanal A'nın yayın hayatına son verdiklerini açıkladı.

Kanal A yayın hayatına son verdi
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 1996 yılından bugüne kadar inandığımız değerler çerçevesinde ilkeli, doğru habercilik ve analizler yapmaya çalıştık. 28 Şubat'çılar,FETÖ'cüler başta olma üzere bir çok mihrak ile karşımıza çıkan badireleri inanç ve azimle atlattık.
Hareketli ve yoğun gündemler içerisinde geçen süreçte, vatanımız, milletimiz ve maneviyatımız için sürekli ortak değerleri gündeme getirdik.
Hedeflerimiz gereği medya işinde yıllardır rızık peşine düşmedik. Rızkı veren Cenab-ı Hak'tır düşüncesiyle hareket ettik.
Medya ve özellikle televizyon dünyası dikensiz gül bahçesi değil ki Kanal A gülistan olsun. Ama biz her zaman halimize şükrettik, hamd ettik.
Geldiğimiz noktada; Kanal A yayınlarına birtakım sebeplerden dolayı ara veriyoruz. Radyo A ve www.kanalahaber.com yayınlarına devam edecek.
Bu süre zarfında samimiyetini ve sıcaklığını sürekli olarak yanımızda hissettiğimiz siz değerli izleyicilerimize, fedakâr programcılarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.(CNNTÜRK)
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Kanal AKAPANDIKanal
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