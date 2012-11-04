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KANSERDEN ÖLEN ASKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir’de vatani görevini yaparken kanserden hayatını kaybeden Çağlar Sönmezler, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

KANSERDEN ÖLEN ASKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

26 yaşındaki öğretmen Sönmezler, Balıkesir'de vatani görevini yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucunda 1 ay önce kanser olduğunu öğrendi. Hastalığının ağırlaşması sonucu Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kaldırılan Sönmezler, burada hayatını kaybetti.
Cenaze namazı Hunat Camii'nde kılınan Sönmezler'in naaşı, gözyaşlarıyla memleketi Küpeli köyüne uğurlandı.

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