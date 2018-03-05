'Kapadokya'da 7 otel kapandı, teşvik ve desteğe ihtiyaç var'

TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, "Tarıma verilen desteklerin turizme de verilmesini istiyoruz. Devlet tarafından gelecek her türlü teşvik ve desteğe bölgemizin ihtiyacı var" dedi.

TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, bölgenin kaybettiği yabancı turisti hala geri kazanamadığını şu anda yerli turistin hafta sonu ziyaretleri ile ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Temmuz 2015'ten bu yana kapanan otel sayısının 7'ye yükseldiğini aktaran Kırtıl, "Tarıma verilen desteklerin turizme de verilmesini istiyoruz. Devlet tarafından gelecek her türlü teşvik ve desteğe bölgemizin ihtiyacı var" dedi.





Kapadokya Bölgesi için 2014'ü altın yıl olarak değerlendiren Coşkun Kırtıl, 2018 içerisinde aynı seviyeye ulaşmanın mümkün görülmediğini kaydetti. Bölgede şu anda yüzde 85 oranında ve ağırlıklı olarak hafta sonları yerli turist döngüsü hakim. Yabancı turist portföyünü ise büyük çoğunlukta Çinliler oluşturuyor. Kırtıl, "Darbe teşebbüsünden sonra turizmde ve özelikle Kapadokya bölgemizde yabancı müşteri portföyünü kaybettik. Avrupalı, Amerikalı ve Japon müşterilerimiz gelmiyor" dedi. Bölgede bazı firmaların Çinli müşterileri olduğunu ancak bunlar dışında yabancı turistin görülmediğini aktaran Kırtıl, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim için nisan ve mayıs en dolu geçen aylardı. Ancak şu an bölgemizde turist yok. Hafta sonları gelen yerli turist ile esnafımız ayakta kalıyor. Ramazan ayı mayısa denk geldiği için, yerli müşterilerimiz de azalacak. Bu yıl ilerleyen aylar içinde yabancı turist üzerine maalesef olumlu bir tablo çizemiyoruz. İçinde bulunduğumuz günlerde, taleplerin ve rezervasyonların eylül ayına kadar gelmiş olması gerekirdi, ancak hiç bir talep yok. Sadece Çinli ve yerli turistle olmuyor. Ülkenin kötü bir süreç geçirdiğini turizmci görüyor ancak sektörün ayakta kalabilmesi için devletten destek gelmesi gerekiyor."











Diğer yandan Erciyes'teki kış turizmi çalışmalarının çok güzel ilerlediğine işaret eden Kırtıl, "Ortak programlar yapma gayretindeyiz. Kayseri'den gelen turistin Nevşehir'den dönmesi, Nevşehir'e gelen turistin ise Kayseri'ye gitmesi şeklinde projeler hazırlıyoruz. Erciyes'in Kapadokya Bölgesi'ne etkisi şu anda küçük de olsa hissedilmeye başlandı" dedi.

'50 milyar dolar gelire ulaşırdık'

İlerleyen dönemde bu projenin çok daha büyük etkileri olacağına inandıklarını kaydeden Kırtıl, "Ülke için turizm geliri çok önemli. Eğer 2014 yılında olduğu gibi devam etseydik, 50 milyar dolar gibi bir rakamı ülke şuan turizm geliri olarak kaydedebilirdi" diye konuştu. (DÜNYA.COM)