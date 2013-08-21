Kapı Açılmadan Kuyruğa Girdiler

Kayseri Merkez PTT Şubesi çalışanları, henüz mesaiye başlamadan kapı önünde emekli maaş ı için uzun kuyruk oluşturan vatandaşlarla karşılaştı.

Her ayın 17'sinde merkez PTT şubesinden maaşlarını alan SSK emeklileri, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle, Pazartesi günü sabah saatlerinde henüz mesai başlamadan uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde, işlerini fazla beklemeden bitirmek isteyen emekliler, sıra yaparak şubenin açılmasını beklediler.

Yetkiler ise; PTT şubelerinden SSK, SDYV ve Başbakanlık Yardımı gibi ödemelerin yapıldığı günlerde bu tür yoğunlukların olduğunu ancak Merkez Şube'de 10 adet memurun çalıştığını ve uzun süre beklemelerin olmadığını bildirdiler.

Ayda 84 bin işlemin yapıldığını belirten yetkililer, yılbaşından bugüne kadar 600 bin HGS işleminin gişelerinden yapıldığını belirttiler. Bayram süresince tatil için şehir dışına çıkan Kayserili vatandaşların da Bayram ertesinde, HGS ödemeleri için yoğunluk oluşturdukları bildirildi.

Emeklilerin, maaşların PTT'den alacakları kartlarla PTT-Matik'lerden her gün ve 24 saat çekebileceklerini ifade eden yetkililer, vatandaşların böylece maaş alma ve bazı ödemelerde bulunmak gibi işlemlerini istedikleri zaman PTT-Matik'ler aracılığıyla beklemeden yapabileceklerini de kaydettiler