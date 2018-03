KAPUZBAŞI’NA YATIRIMLAR ŞELALE OLSUN ÇAĞRISI

Düzgün'ü, kaymakamlık girişinde, Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Mehmet Araç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kamber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri karşıladı. Vali Düzgün'ün Yahyalı gezisine, bazı il müdürleri ve daire başkanları da eşlik etti. Kaymakam Ziya Polat ziyarette, Vali Düzgün'e ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi verdi ve el dokuması halı hediye etti.

Vali Düzgün ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ve Yahyalı Belediyesini de ziyaret ederek, ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Düzgün, daha sonra Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezdi.

“ALLAH VERGİSİ GÜZELLİK”