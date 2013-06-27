KAPUZBAŞI’NA YATIRIMLAR ŞELALE OLSUN ÇAĞRISI

Düzgün'ü, kaymakamlık girişinde, Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Mehmet Araç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kamber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri karşıladı. Vali Düzgün'ün Yahyalı gezisine, bazı il müdürleri ve daire başkanları da eşlik etti. Kaymakam Ziya Polat ziyarette, Vali Düzgün'e ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi verdi ve el dokuması halı hediye etti.
Vali Düzgün ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ve Yahyalı Belediyesini de ziyaret ederek, ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.
Vali Düzgün, daha sonra Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezdi.
Vali Düzgün ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ve Yahyalı Belediyesini de ziyaret ederek, ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.
Vali Düzgün, daha sonra Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezdi.
“ALLAH VERGİSİ GÜZELLİK”
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin 'Allah Vergisi' bir güzelliği bulunduğunu ifade ederek, işadamlarını buraya yatırımda bulunmaya davet etti. Düzgün, "Kayserili işadamları, girişimcilikleri ile meşhurdur. İşadamlarımız, artık Kapuzbaşı için de girişimde bulunmalı'' dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yahyalı ilçe gezisi sonrasında, beraberindekilerle birlikte Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde incelemelerde bulundu. Vali Düzgün, burada yetkililerden şelaleler hakkında bilgi aldı.
Kapuzbaşı şelalelerinin 'Allah Vergisi' bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Vali Düzgün, sık sık cep telefonuyla şelalelerin fotoğraflarını çekti.
Şelaleler önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Orhan Düzgün, "Kapuzbaşı, dünyanın en yüksek şelalelerinden biri. Turizme kazandırılması için tanıtımına önem vermek lazım. Kolay ulaşılabilir ve gelen misafirlerin ihtiyaçlarına cevap verilebilir hale getirmeliyiz. Bu kapsamda 7-8 km'lik yolu 2013 yılında tamamlayacağız. Daha sonra da özellikle konaklama ve çevre düzenlemesi konusunda bazı çalışmalar yapacağız. Ancak bu konuda biz destekçi olacağız. Çünkü vatandaşların girişimleri ile yapılmasından yanayız. Burası sadece turizm konusunda değil çevrede yaşayan vatandaşlar için de aynı zamanda gelir kapısı. Yapılacak ticari tesisler istihdam da sağlayacak" diye konuştu.
Bölgede seyir terasları ve konaklama alanlarının yapımına yönelik projeler hazırlandığını bildiren Düzgün, doğal güzellikleri bozmamak adına kendisinin her her yerde dile getirdiği 'Ağaç boyunu geçmemek' kuralına Kapuzbaşı Şelaleleri'nde de uyulacağını ve burada yapılacak konaklama tesislerinin ağaç boyunu geçmeyen ve doğanın yapısına uygun yapılması gerektiğini kaydetti.
Bölgeye yatırım konusunda işadamlarına da seslenen Vali Düzgün, ''İşadamlarımız artık Kapuzbaşı için de girişimde bulunmalı. Çünkü devletin bu alandaki devri kapandı. Özel sektör eliyle bu işler yürütülmelidir. Biz bu konuda sadece teşvik etmek için gerekli desteği vereceğiz. Bu konuda çalışacak işadamlarımıza her türlü desteği vermeye de hazırız" ifadelerini kullandı.
Bölgenin turizme kazandırılması adına yapılması gerekenler konusunda üzerlerine düşecek her türlü çalışmanın içinde olacaklarını da bildirdi.
Vali Orhan Düzgün, Kapuzbaşı Şelalelerini incelemesinin ve basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından beraberindeki daire müdürleri, vatandaşlar ve basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Düzgün, incelemeleri sırasında kendisine 'Hoşgeldin' diyen çocuklara da futbol topu hediye etti.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yahyalı ilçe gezisi sonrasında, beraberindekilerle birlikte Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde incelemelerde bulundu. Vali Düzgün, burada yetkililerden şelaleler hakkında bilgi aldı.
Kapuzbaşı şelalelerinin 'Allah Vergisi' bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Vali Düzgün, sık sık cep telefonuyla şelalelerin fotoğraflarını çekti.
Şelaleler önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Orhan Düzgün, "Kapuzbaşı, dünyanın en yüksek şelalelerinden biri. Turizme kazandırılması için tanıtımına önem vermek lazım. Kolay ulaşılabilir ve gelen misafirlerin ihtiyaçlarına cevap verilebilir hale getirmeliyiz. Bu kapsamda 7-8 km'lik yolu 2013 yılında tamamlayacağız. Daha sonra da özellikle konaklama ve çevre düzenlemesi konusunda bazı çalışmalar yapacağız. Ancak bu konuda biz destekçi olacağız. Çünkü vatandaşların girişimleri ile yapılmasından yanayız. Burası sadece turizm konusunda değil çevrede yaşayan vatandaşlar için de aynı zamanda gelir kapısı. Yapılacak ticari tesisler istihdam da sağlayacak" diye konuştu.
Bölgede seyir terasları ve konaklama alanlarının yapımına yönelik projeler hazırlandığını bildiren Düzgün, doğal güzellikleri bozmamak adına kendisinin her her yerde dile getirdiği 'Ağaç boyunu geçmemek' kuralına Kapuzbaşı Şelaleleri'nde de uyulacağını ve burada yapılacak konaklama tesislerinin ağaç boyunu geçmeyen ve doğanın yapısına uygun yapılması gerektiğini kaydetti.
Bölgeye yatırım konusunda işadamlarına da seslenen Vali Düzgün, ''İşadamlarımız artık Kapuzbaşı için de girişimde bulunmalı. Çünkü devletin bu alandaki devri kapandı. Özel sektör eliyle bu işler yürütülmelidir. Biz bu konuda sadece teşvik etmek için gerekli desteği vereceğiz. Bu konuda çalışacak işadamlarımıza her türlü desteği vermeye de hazırız" ifadelerini kullandı.
Bölgenin turizme kazandırılması adına yapılması gerekenler konusunda üzerlerine düşecek her türlü çalışmanın içinde olacaklarını da bildirdi.
Vali Orhan Düzgün, Kapuzbaşı Şelalelerini incelemesinin ve basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından beraberindeki daire müdürleri, vatandaşlar ve basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Düzgün, incelemeleri sırasında kendisine 'Hoşgeldin' diyen çocuklara da futbol topu hediye etti.