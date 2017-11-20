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Kar geliyor

Meteroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre yarın kentimizde karla karışık yağmur bekleniyor.

Kar geliyor

Kayseri’de yarın mevsimin ilk kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yurdumuzda etkili olması beklenen yağışlı havadan Kayseri’de nasibini alacak. Yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması beklenirken,  öğleden sonra ise yağışın karla karışık olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü parçalı bulutlu olarak geçileceği tahmin edilen kentimizde asıl kar yağışı ise Perşembe günü bekleniyor. Sıcaklıklar bugünden itibaren hafta sonuna kadar kademeli olarak -4 derecelere kadar gerileyecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ

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