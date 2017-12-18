Kar yeniden geliyor 

Meteroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kentimiz ve ilçelerin tamamı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın ve çarşamba yağmur bekleniyor. Perşembe ve cuma günü karla karışık yağmur var. Cumartesi, pazar ise yoğun kar yağışı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kentimizde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da yağışla birlikte 3-5 derece azalacak.

(Kayseri Gündem)