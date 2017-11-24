Kara Cuma 'Black Friday' rezaleti

Türkiye'de son yıllarda başta Amerika olmak üzere birçok ülkede uygulanan Black Friday yani 'Kara Cuma' uygulaması halktan yoğun tepki alıyor. İslam dünyası için haftanın en mübarek günü olan Cuma günü için Türkiye'deki kapital şirketlerin inadına 'Kara Cuma' kampanyası yapması dikkatlerden kaçmadı. İslam’a yönelik yapılan bu algı oyununa karşı pek çok vatandaş tepkilerini dile getirdi.







ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe 'Black Friday' deniliyor. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor.







Kapitalizmin alışveriş çılgınlığı için bir oyunu olarak kabul edilen gün, son yıllarda ülkemizde de aynı isimle uygulanmaya çalışılıyor.





Türkiye'de bazı kurumlar ise daha hassas davranarak, 'Süper Cuma, Muhteşem Cuma' gibi isimlerle kampanyalarını düzenliyor.

(merhabahaber.com)