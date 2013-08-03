Kara Kuvvetlerine Kayserili Komutan

Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Kaseri doğumlu olan Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Servet Yörük getirildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ise emekliye sevk edildi.



Tüm kuvvet komutanları emekli olurken en büyük sürpriz Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde yaşandı. Teammüller gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen ancak hükümet kanadının sıcak bakmadığı Bekir Kalyoncu emekli edildi.



YAŞ'TA SİVİL İNSİYATİF



Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasıyla beraber Necdet Özel'den sonraki Genel Kurmay Başkanı da belli oldu.



AKAR İÇİN TEAMÜLLER ES GEÇİLDİ



TSK'da terfilerde önemli olan iki şey teamüller ve yasalardır ancak bu atamalarda tamamiyle bir sivil insiyatifin olduğu görüldü.



4 YIL GENEL KURMAY BAŞKANI OLACAK



TSK'da Kuvvet Komutanı olmak için sahada görev yapmanın şartı vardı. Örneğin; 1. Ordu Komutanı Kara Kuvvetleri'ne atanıyordu. Hulusi Akar içinse bu teamüller bir kenara bırakıldı. Bu da hükümetin Hulusi Akar'a ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi olarak görüldü. Akar görev yaptığı sürece Necdet Özel'in ve Başbakan'ın özel takdirini kazanmış bir isim.



Hulusi Akar, Necdet Özel'den sonra 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı görevini yapacak.



Yüksek Askeri Şurası (YAŞ) kararlarını açıklandı. Kkorgeneral Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. İşte Hulusi Akar'ın hayatı ve biyografisi... Hulusi Akar kimdir?



ORGENERAL HULUSİ AKAR KİMDİR?



ORGENERAL HULUSİ AKAR 1952 YILINDA KAYSERİ'DE DOĞMUŞTUR. 1972 YILINDA KARA HARP OKULUNDAN, 1973 YILINDA PİYADE OKULUNDAN MEZUN OLMUŞTUR.



1980 YILINA KADAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI ÇEŞİTLİ BİRLİKLERDE TAKIM KOMUTANLIĞI YAPAN ORGENERAL AKAR, 1982 YILINDA KARA HARP AKADEMİSİNDEN MEZUN OLMUŞ, ARDINDAN KURMAY SUBAY OLARAK; 7'NCİ PİYADE ALAYINDA KARARGÂH BÖLÜK KOMUTANLIĞI, 12'NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞINDA LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, GENELKURMAY GENEL SEKRETERLİĞİNDE PLAN SUBAYLIĞI, KARA HARP AKADEMİSİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ, GÜNEY AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ KARARGÂHI (AFSOUTH NAPOLİ/İTALYA) İSTİHBARAT BAŞKANLIĞINDA İSTİHBARAT SUBAYLIĞI, KARA KUVVETLERİ İSTİHBARAT BAŞKANLIĞINDA İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KARA KUVVETLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNDE PLAN SUBAYLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ VE BOSNA-HERSEK TÜRK GÖREV KUVVETİ KOMUTANLIĞI GÖREVLERİNİ YÜRÜTMÜŞTÜR.



1998 YILINDA TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETMİŞTİR. TUĞGENERAL RÜTBESİ İLE 51'İNCİ İÇ GÜVENLİK PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI VE GÜNEY AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ KARARGÂHI (AFSOUTH NAPOLİ/İTALYA) PLAN PRENSİPLER BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNMUŞ, 2002 YILINDA TÜMGENERALLİĞE TERFİ ETMİŞTİR. TÜMGENERAL RÜTBESİ İLE KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI VE KARA HARP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI GÖREVLERİNİ YÜRÜTMÜŞ, 2007 YILINDA KORGENERALLİĞE TERFİ ETMİŞTİR. KORGENERAL RÜTBESİ İLE KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK KOMUTANLIĞI VE 3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNDUKTAN SONRA, 2011 YILINDA ORGENERALLİĞE TERFİ ETMİŞTİR. ORGENERAL RÜTBESİ İLE GENELKURMAY II NCİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞ, 2013 YILINDA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANMIŞTIR.



BAYAN ŞULE AKAR İLE EVLİ OLAN ORGENERAL HULUSİ AKAR'IN İKİ ÇOCUĞU VARDIR.



İNGİLİZCE BİLMEKTEDİR.