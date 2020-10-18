KARABAĞ BOŞALTILMALI, İŞGAL BİTMELİ 1992 yılında Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da işgalin sona erdirilmesi için Azerbaycan’ın ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan'ın öz vatanlarını haksız ve hukuksuz işgalden kurtarmak, Ermenistan'ın da insanlık dışı işgalini devam ettirmek için mücadele ettiği savaş, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başlaması ile katliama dönüştü.

Azerbaycan karşısında cephede tutunamayan Ermenistan şehirleri,köyleri,mezarlıklarıtopraklarından ateşlediği uzun menzilli silahlar ve füzelerle bombalamaya başladı. Uluslararası savaş kurallarının ve hukukun hiçe sayıldığı bu vahşi saldırılarda bugüne kadar 100'e yakın Azeri vatandaşı hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.Köyler, şehirler, mezarlıklar büyük zarar gördü.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! 30 yıl kadar önce 613 Azeri vatandaşının öldürülmesi, binlercesinin yaralanması, 2 milyona yakın insanın da özvatanlarından sürülmesi ile sonuçlanan Karabağ’daki Ermeni işgalinin sona ermesi için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve yardımında olduğumuzu bildiriyoruz. Hukuksuz ve adaletsiz Ermeni saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlıkardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan devlet ve toplumuna başsağlığı diliyor ve diyoruz ki, Karabağ’dan Ermenistan çekilmeli, adaletsiz ve hukuksuz işgal bitmeli, vatanlarından koparılanlar vatanlarına dönmelidir.

Ormanları Yakmak İnsanlığa ve Vatana İhanettir

Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları artmaya ve büyük zararlara yol açmaya başladı.

Ormanlar, insanlığın ortak mirası olup tüm insanların ve devletlerin korumak zorunda olduğu milli servetleridir. Bu ortak mirası korumak hem insanların hem de devletlerin önemli görevleri arasındadır.

Ne yazık ki son yıllarda artarak devam eden orman yangınlarında ihmal, dikkatsizlik ve tabiat şartlarının yanında, sabotaj ve ihanet noktasındaki kasıtlar gündeme gelmeye başladı. (En son Hatay'daki orman yangınında ateşin çocukları adlı terör örgütü grubu gibi)

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! Memleketimizin ciğeri olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Orman yangınlarında ihmali olan veya kasıtlı olarak sabotaj ya da ihanetle orman yangını çıkaranların titizlikle takip edilip adalet önünde hesabının sorulması için İçişleri Bakanlığımızı ve Adalet Bakanlığımızı sıkı tedbirler almaya davet ediyoruz.













27 Mayıs Mağdurlarının Hakİadesi Vefa ve Erdemdir

27 Mayıs kanlı ve hukuksuz darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. 60 yıl sonra darbenin mağdur Başbakanı Adnan Menderes ve bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun yargılandığı Yassıada, devlet tarafından Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla 27 Mayıs darbe dönemindeki haksız ve adaletsiz kararlar yok sayıldığı gibi mağdurlarına haklarını iade etmek için bir komisyon kuruldu. Komisyon başkanlığına da Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan getirildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! Hak, hukuk ve adalet ayaklar altında alınarak ve emperyalist ülkelerin desteğiyle yapılan, 3 devlet adamımızın asılarak idam edilip binlerce insanın mağdur ve mazlum duruma düşürülmesine sebep olan, 27 Mayıs 1960 kanlı darbesinin yıldönümünde hükümetimizin ve TBMM'nin aldığı, dönemin mazlumlarına haklarını iade ve hukuksuz ve adaletsiz kararlarını yok saymayı, insanlık adına vefa ve erdemli uygulamalar olarak görüyor, kararda emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimizi bildiriyoruz.



Korona Tedbirleri İnsanlık İçindir

Ülkemizde 8. ayına yaklaşan korona virüs salgını döneminde 9 bin civarında insanımız hayatını kaybetti. 342 bin kişi hastalığa yakalandı, 300 bin insanımızda hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Hastalıkla mücadelede hükümetin aldığı tedbirler, sağlık çalışanlarının, vefa destek grubunun, sivil kurumların (Hayır ve insani yardım) ve duyarlı insanlarımızın özverili çabaları takdir edilecek gayretlerdir.

Valilerimizin, belediye başkanlarımızın konu ile ilgili denetimleri de hastalığın azaltılmasında öne çıkan gayretlerdir.

KayseriGönüllü Kültür Kuruluşları olarak! Hastalığın ortaya çıkıp yayılmasından bu yana hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalıkla mücadelede gayretini esirgemeyen hükümetimize, bilim kurulu üyelerine, sağlık çalışanlarımıza, vefa destek grubu üyelerimizevali ve belediye başkanlarımızla sivil toplum kuruluşları ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak Cenabı Hakk'ın yardımı ile Korona’dan kurtulacağımızı bir daha hatırlatıyor, sağlıklı gelecekler diliyoruz.



Ahmet TAŞ

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı



Haber Merkezi