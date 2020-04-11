Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karabörk'ten uygulama yapan polislere ziyaret

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, uygulama noktalarındaki polis ekiplerini hem ziyaret etti, hem de denetim yaptı.

Karabörk'ten uygulama yapan polislere ziyaret

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile getirilen getirilen sokağa çıkma yasağının içerisinde bulunan Kayseri'de, polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kentin farklı noktalarında kurulan uygulama noktalarında tek tek araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıyor ve yasağa uymayan vatandaşlara ceza yazıyor.



İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerini ve gece bekçilerini ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak denetim yapan Kamil Karabörk, polis ekiplerine kendilerini virüsten korumaları için uyarılarda bulundu. Karabörk ayrıca, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden de, alınan tedbirlere uymalarını istedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberİl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.