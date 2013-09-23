Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARAMOLLAOĞLU’NDAN HAK-İŞ’E ZİYARET

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan’la birlikte Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN HAK-İŞ’E ZİYARET
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan’la birlikte Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. 
Hak-iş Konfederasyonu kendileri için gönüllerinde ayrı bir yerinin olduğunu belirten Karamollaoğlu Türkiye de gündemde olan konuların değinerek çalışma hayatındaki gelişmeler ile ilgili de Hak-İş İl Temsilcisi Halil Özdemir’le görüş alışverişinde bulundular. Hak-İş Temsilcisi Halil Özdemir yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek sendikaların şu anki durumundan bahsederek sendikaları ilerde bekleyen problemleri anlatarak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu’ndan bu konuda destek beklediklerini söyledi.
Saadet partisi genel başkan yardımcısı da sendikaların her zaman var olması gerektiğini güçlü olması gerektiğini söyleyerek ellerinden gelecek desteği vereceklerini belirtti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.