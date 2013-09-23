KARAMOLLAOĞLU’NDAN HAK-İŞ’E ZİYARET

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan’la birlikte Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Hak-iş Konfederasyonu kendileri için gönüllerinde ayrı bir yerinin olduğunu belirten Karamollaoğlu Türkiye de gündemde olan konuların değinerek çalışma hayatındaki gelişmeler ile ilgili de Hak-İş İl Temsilcisi Halil Özdemir’le görüş alışverişinde bulundular. Hak-İş Temsilcisi Halil Özdemir yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek sendikaların şu anki durumundan bahsederek sendikaları ilerde bekleyen problemleri anlatarak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu’ndan bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Saadet partisi genel başkan yardımcısı da sendikaların her zaman var olması gerektiğini güçlü olması gerektiğini söyleyerek ellerinden gelecek desteği vereceklerini belirtti.



