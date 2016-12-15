"Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha 15 Temmuz”

Konferans kapsamında Kayseri'ye gelen 15 Temmuz gazisi Levent Develi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 3 vatandaş o gece yaşadıklarını anlattı. ERÜ Sabancı Kültür Merkezindeki program Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan derlenen video gösterimi ile başladı.

Açılışın ardından Konferansta konuşan Develi, o gece yaşananları ve nasıl yaralandığını anlattı.

15 Temmuz'un neden yaşadığının iyi etüt edilmesi gerektiğini belirten Develi, "Ölçümüz Kuran'ı Kerim olmadığı için 15 Temmuz geldi çattı. Bizim orada bulunma sebebimiz de oradaki duruşumuzda bütün yaşantımızı belirleyen Kuran'ı Kerim'in emirleriydi. Biz Allah'ın gazisiyiz ve Allah için oradaydık." dedi.

15 Temmuz öncesi 3 gün üst üste rüyasında vurulduğunu gördüğünü ve bunu da eşiyle paylaştığını ifade eden Develi, o gece 40 metreden atılan G-3 mermisinin ağzının içerisine girmesiyle yaralandığını ve yanağında elma büyüklüğünde bir açılma meydana geldiğini kaydetti.

Evden çıkıp köprüye ulaştığında yerde vurularak şehit olan insanları gördüğünü aktaran Develi, o gece yaşadıklarını şöyle aktardı:

"O gece kafede çay içip kitap okuyordum o arada tankları gördüm, görür görmez arkadaşlarıma 'bu darbe girişimidir' dedim. Ondan sonra eve geçtim ailemle toplantı yaptık. Çocuklarımla vedalaştıktan sonra evimden çıktım ve 23.15'te köprüdeydim ve mücadelemiz başladı. Yerde yatanlar vardı ilk önce plastik mermi atıldığını zannediyordum. Çengelköy'de katliam başlamıştı bile. Asker ilk önce polisleri hedef almıştı. Mermilerden hiç sakınmadım. Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet etti ve kalabalıklaştık. Onların tanklarından silahlarından korkmadık. Çünkü bizim de Allah'a teslimiyetimiz vardı. Onlar bunu hesaba katamadı. Bu ara da saat 4 buçuğa geliyordu onların kurşunladığı ve kalbura çevirdiği itfaiye aracından sızan suyla abdest aldım. O esna da gişelere doğru gittim 3 el silah sesi duydum 20 saniye içerisinden arkadaşlarımdan birisi vuruldu, şehit oldu. Diğeri de yaralandı ve ben de ağzımdan vuruldum. Canlı olan arkadaşımı ateş altından kurtarmaya çalıştım. Onu sürükleye sürükleye araca götürdüm. Beni de araca aldılar ve hastaneye götürdüler:"

Konferansın devamında 15 Temmuz Şehit Köprüsü'nde bulunan vatandaşlardan Fatih Koca, Enes Koca ve Ali Nuri Türkoğlu da yaşadıklarını anlattı.



