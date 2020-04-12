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KARANTİNA GÜNLERİNDE EVDE SURVİVOR

Kayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.

İçişleri Bakanlığının kararıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 31 şehir adeta boş kaldı. Birçok vatandaş da bu süreçte evde çeşitli aktivitelerde bulunarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kayseri merkezde oturan ve evde sıkılan 7 yaşındaki Rabia Su Ünal ve 2 yaşındaki Kerem Ünal da babaları Burak Ünal'ın yardımıyla eve Survivor parkuru kurdu.




Yastıklar ve oyuncaklardan yaptıkları parkurda 2 kardeş engellerden atlayarak oyunu kazanmak için yarıştı. Minik Rabia Su, parkurda başarı sağlarken kardeşi yarışta başarı sağlayamadı. Survivor’daki ödül oyunlarını taklit eden miniklerin yarışında ise sunuculuğu babaları Burak Ünal üstlendi.



Oyunda başarı sağlayan Rabia Su, meyve dolu bir tabak kazanırken videonun sonunda ise miniklerin meyveleri birlikte yediği görüldü. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.

İHA

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