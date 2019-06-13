Karaoğlu: “Ahlaki bozukluk yöneticilerin gündeminde olmalı”

Sosyal medyada bir anda yayılarak Türkiye’nin gündemine oturan Kayseri Forum AVM kapalı otoparkında güvenlik görevlilerince araç içerisinde uygunsuz vaziyette yakalanan baba ile öz kızının ilişkisine dönük tepkiler dinmek bilmiyor.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumdaki ahlaki bozukluğun yöneticilerin öncelikli gündemi haline gelmesi ve çözüm üretilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Kayseri'de yaşanan bu insanlık dışı olaya karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu konuyla ilgili açıklama yapıp yapmama konusunda çok düşündüm ve açıklama yapıp, tepkimi dile getirmemin zorunlu olduğunu anladım. Toplumdaki yozlaşma ahlaki değerlerimizi tamamen sarsmış durumda. Halkımız yoksulluk ve işsizlik gibi ana sorunlarını bir yana bırakıp ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını baba ile öz kızının yaşadığı ve ikisinin de bu utanç dolu gerçeği kabul olayı konuşuyor ve tartışıyor. Zira konuşmanın ötesine geçilmiyor! Bir kadının etek boyu, makyajı, açık giyinmesine karşı sessiz kalmayanlar, baba ile öz kızının yaşadığı ensest ilişki karşısında sessizliğini nasıl koruyabiliyor? Halkımızın gündeminden düşmeyen ve vicdan sahibi olarak hepimizi gözyaşına boğan bu utanç olay neden siyasi yöneticilerimizin ya da, devlet yöneticilerimizin gündemine gelmiyor? Bu ahlaksızlığa karşı sessiz kaldığımız sürece eğitimden yoksun ve ensest duygular besleyen başka insanlara cesaret vereceğini unutmamamız gerekiyor. Devlet yöneticilerimizin ve siyasi yöneticilerimizin gerek iktidar mensuba milletvekilleri, gerekse de muhalefet milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınarak, en caydırıcı cezanın verilmesi yönünde karar alınması için daha ne kadar beklemek zorundayız? Türk Medeni Kanunu neden vardır ve neden kimse bu kanunu hatırlamaz? Bu olayı duyduğumuz andan buyana halk olarak hepimizin psikolojisi bozuldu! Üstelik kızın babadan şikayetçi olmaması babayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olması da olayın vahametini gözler önüne sermektedir. Ülkemizin aydınlık yarınları için, etrafımızda bu ya da benzeri olaylara yatkın kimseler varsa onların bu duygularından vazgeçmesi adına hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yarın çok geç olmadan acil çözüm üretmemiz elzemdir" dedi.

