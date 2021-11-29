KARAYEL STK' LAR İLE BULUŞTU

Kayseri Öğretmenevi'nde yapılan buluşmaya, Kayseri gönüllü kültür kuruluşlarına bağlı çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşunun temsilcileri katıldı.
Gönüllü kültür kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş'ın açılış konuşmasını yapıp, milletvekili Karayel ve STK temsilcilerine teşekkür etmesi ile başlayan buluşma 2 saate yakın devam etti.
Dış politika, İç politika, Adalet, bürokratların vatandaşa ve Memurlara davranışı, çarşı pazar da görülen denetimsizlik kaynaklı yanlış uygulamalar, şehrin merkezinde hijyen ve sağlık kurallarına uymayan satış uygulamaları, ahlaki yozlaşma lar, Siyasette İttifak ve Erken seçim tartışmaları, Üniversite gençliğinin istihdamı, sanayide görülen istihdam sıkıntıları, son aylarda dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı ve çözüm yolları dahil, birçok konu buluşmada gündeme geldi. Sorular soruldu çözüm yollarının nasıl olacağı tartışıldı.
Katılan her STK temsilcisine söz söyleme, soru sorma imkanı verildiği toplantı oldukça verimli geçti. Söylenenleri ve soruları dikkatle dinleyip not alan milletvekili Karayel, bunların bir kısmını cevaplandırdı bir kısmının da takipçisi olacağı sözünü verdi.
Dostane bir ortamda geçen buluşma için katılımcı STK lara teşekkür ettiğini bildiren Karayel, belli aralıklarla bu toplantıların yapılmasının problemlerini tanınmasına ve çözümüne katkı sunacağını söyledi. Gönüllü kültür kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, milletvekilleri ile bir araya gelerek şehrin ve ülke sorunlarını konuşmanın, hem vekil Müvekkil buluşmasını sağladığını hem de çözüm bekleyen problemlerin çözümüne katkı sunduğunu bildirdi. Taş, Karayel ve STK temsilcilerine İlgi ve katılımları için teşekkür etti.
Gönüllü kültür kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş'ın açılış konuşmasını yapıp, milletvekili Karayel ve STK temsilcilerine teşekkür etmesi ile başlayan buluşma 2 saate yakın devam etti.
Dış politika, İç politika, Adalet, bürokratların vatandaşa ve Memurlara davranışı, çarşı pazar da görülen denetimsizlik kaynaklı yanlış uygulamalar, şehrin merkezinde hijyen ve sağlık kurallarına uymayan satış uygulamaları, ahlaki yozlaşma lar, Siyasette İttifak ve Erken seçim tartışmaları, Üniversite gençliğinin istihdamı, sanayide görülen istihdam sıkıntıları, son aylarda dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı ve çözüm yolları dahil, birçok konu buluşmada gündeme geldi. Sorular soruldu çözüm yollarının nasıl olacağı tartışıldı.
Katılan her STK temsilcisine söz söyleme, soru sorma imkanı verildiği toplantı oldukça verimli geçti. Söylenenleri ve soruları dikkatle dinleyip not alan milletvekili Karayel, bunların bir kısmını cevaplandırdı bir kısmının da takipçisi olacağı sözünü verdi.
Dostane bir ortamda geçen buluşma için katılımcı STK lara teşekkür ettiğini bildiren Karayel, belli aralıklarla bu toplantıların yapılmasının problemlerini tanınmasına ve çözümüne katkı sunacağını söyledi. Gönüllü kültür kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, milletvekilleri ile bir araya gelerek şehrin ve ülke sorunlarını konuşmanın, hem vekil Müvekkil buluşmasını sağladığını hem de çözüm bekleyen problemlerin çözümüne katkı sunduğunu bildirdi. Taş, Karayel ve STK temsilcilerine İlgi ve katılımları için teşekkür etti.
Kurumsal