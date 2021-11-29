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KARAYEL STK' LAR İLE BULUŞTU

AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Emrah Karayel sivil toplum kurumları ile şehir ve ülke sorunlarını değerlendirdi.

KARAYEL STK' LAR İLE BULUŞTU
Kayseri Öğretmenevi'nde yapılan buluşmaya, Kayseri gönüllü kültür kuruluşlarına bağlı çok sayıda Sivil  Toplum Kuruluşunun temsilcileri katıldı.
Gönüllü kültür kuruluşları  Dernek Başkanı Ahmet Taş'ın açılış konuşmasını yapıp, milletvekili Karayel ve STK temsilcilerine teşekkür etmesi ile başlayan buluşma 2 saate yakın devam etti.
Dış politika, İç politika, Adalet, bürokratların vatandaşa ve Memurlara davranışı, çarşı pazar da görülen denetimsizlik kaynaklı yanlış uygulamalar, şehrin merkezinde hijyen ve sağlık kurallarına uymayan satış uygulamaları, ahlaki yozlaşma lar, Siyasette İttifak ve Erken seçim tartışmaları, Üniversite gençliğinin istihdamı, sanayide görülen istihdam sıkıntıları, son aylarda dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı ve çözüm yolları dahil, birçok konu buluşmada gündeme geldi. Sorular soruldu çözüm yollarının  nasıl olacağı tartışıldı.
Katılan her STK temsilcisine söz söyleme, soru sorma imkanı verildiği toplantı oldukça verimli geçti. Söylenenleri ve soruları dikkatle dinleyip not alan milletvekili Karayel, bunların bir kısmını cevaplandırdı bir kısmının da takipçisi olacağı sözünü verdi.
Dostane bir ortamda geçen buluşma için katılımcı STK lara teşekkür ettiğini bildiren Karayel,  belli aralıklarla bu toplantıların yapılmasının problemlerini tanınmasına ve çözümüne katkı sunacağını söyledi.  Gönüllü kültür kuruluşları Dernek  Başkanı Ahmet Taş,  milletvekilleri ile bir araya gelerek şehrin ve ülke sorunlarını konuşmanın, hem vekil Müvekkil buluşmasını sağladığını hem de çözüm bekleyen problemlerin çözümüne katkı sunduğunu bildirdi.  Taş, Karayel ve STK temsilcilerine İlgi ve katılımları için  teşekkür etti.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
KayseriSivil ToplumKarayel
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