KARAYOLLARI ÇALIŞANLARINDA HAYAL KIRIKLIĞI

Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili kapsama alınmayan Karayolları işçilerini ziyaret etti. Hükümetin, taşeron işçilere verdiği sözleri tutmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, işçiler arasında ayrım yapıldığını belirterek, “Taşeron sistemi ortadan kaldırılmadı, haksızlık üretildi. Kadro alamayan tüm taşeron işçilere kadro verilmeli ve taşeron uygulaması tamamen ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

CHP iktidarında tüm taşeron işçilerin kadroya alınacağını belirten Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilik sistemini, “modern kölelik”, “emek sömürüsü” ve “güvencesizlik” olarak nitelendirdi.

İşçiler Gürer’le görüştü





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile görüşen Karayolları 64. Şube Şefliği’nde görevli taşeron işçiler de kadro beklerken, sonradan yapılan açıklamalarla hayal kırıklığı yaşadıklarını belirttiler. Hükümetten beklentileriyle ilgili açıklamada bulunan Karayolları işçileri, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in hemşerileri olduklarını belirterek, şunları söylediler: “Cumhurbaşkanımızın 900 bin taşeronu kadroya geçiyoruz demesinden sonra bizlere bir umut doğdu. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıklamalarıyla bu sayı 450 bine düşmüş oldu. Kadroya alınacak kurumlar arasında Karayolları çalışanlarının da olduğu bizler için sevindirici bir haber olmuştu ama gün geçtikte yapılan açıklamalarla umutlarımız suya düştü. Çünkü çoğu bakanlarımızın, milletvekillerimizin açıklamalarına göre anahtar teslim ihaleleri ile çalışanların kadroya alınmayacağı şeklinde gelişti. Ne yazık ki 2013 yılından sonra yapılan ihaleler gelen olarak anahtar teslim olarak gerçekleştirilmiştir. Bu, karayollarında çalışan işçilere kadro verilmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü 2013 öncesi çalışanlar geçtiğimiz yıl hukuki yollardan kadrolarını alıp geçiş sağladılar.

Bizler gece-gündüz, kar-yağmur-çamur demeden, insanların yollarda mağdur kalmaması için mücadele veriyoruz. Bizler Karayollarında bizzat asıl işi yapmaktayız. Kağıt üzerinde ‘Anahtar teslim’ yazması, bizleri mağdur etti.

Yetkililere seslerimizi duyurmak istedikçe, aldığımız cevaplar umutlarımızın tükenmesine neden oldu. Bizler asgari ücretle geçinen ve bir türlü ay sonunu getiremeyen işçileriz; hakkımız olan kadroyu istiyoruz.”

Şehit Halisdemir’in kabrine ziyaret

Bu arada Karayollarında çalışan taşeron işçiler adına bir grup, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin sembol ismi, kahraman şehit Ömer Halisdemir’in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, dua ettiler.

(Kurum haberi)







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