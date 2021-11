KARDEŞ ŞEHİR ÜSKÜDAR BELEDİYESİYLE DEVELİ’DE BÜYÜK BULUŞMA

Erciyes kayak tesislerini ziyaret eden heyete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Develi Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, Üsküdar Ak Parti Meclis Üyesi Münevver Yorulmaz, Üsküdar MHP Meclis Üyesi Ahmet Gömeç, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci, İstanbul Genç Develiler Dernek Başkanı Cengiz Avcılar, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı ve Kayseri Spor Yöneticisi Muhammed Ali Temel ve yönetim kurulu üyeleri, TRT Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, İş adamı Fikret Şahin, İş adamı Muzaffer Cevizli, İstanbul Genç Develiler Dernek eski Başkanı Mustafa Şam eşlik etti. Erciyes turu yapan heyet daha sonra Develi’yi ziyaret eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyete Develi’deki tarihi ve kültürel öneme sahip yerler hakkında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar bilgiler verdi.

Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develi ve yöresine ait resim sergisini gezen heyet, Develi türküleri eşliğinde Develiye özgü mutfak kültürünü tanıtan Başkan Cabbar, 1. Lig de mücadele eden Develi Belediye Spor Voleybol takımının formasını hediye etti. Develi’nin doğal güzelliklerinden olan Sindelhöyük Mahallesi Sultan Sazlığı ziyaretçi merkezini ziyaret eden heyet daha sonra Yukarı Develi Mahallesindeki tarihi ve kültürel değerleri gezerek, Çanakkale Şehitliğinin minyatürlerini içerisinde barındıran Çanakkale Şehitler Anıt Parkını ziyaret etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyeti Develi’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Cabbar “Üsküdar Belediyesi gerek kültürel dokusu gerekse tarihi mekanları ve daha birçok alanda öne çıkan potansiyeli ile örnek metropol ilçelerimiz arasındadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan güzel İstanbul’umuzun adeta kalbinin attığı ilçemizle kardeş olma adımını attık. Bizleri kırmayarak Develi’yi ziyaret eden Başta Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Başkanımıza, cumhur ittifakı meclis üyelerimize, uzak yakın demeden bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Develili hemşehrilerimize, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı ve Kayseri Spor Yöneticisi Muhammed Ali Temel’e Siyasi Parti Başkanlarımıza, İstanbul Develi Dernekleri başkanlarımıza, İş adamlarımıza, çok teşekkür ediyorum. Kardeşliğimizin sadece bu dünyada değil her iki cihanda kutlu ve mutlu olmasını niyaz ediyor. Her iki şehrimiz için alacağımız kararların şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Develi’ye gelmeden önce kısa bir araştırma yaptığını ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Okul, cami ve daha birçok tesisin hayır severler tarafından inşa edildiğini öğrendim. Şehrini bu kadar seven ona sahip çıkarak ahde vefa gösteren bir ilçeye kardeş olma yolunda ziyaretimiz bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Gerek Ankara gerekse İstanbul’da yaşayan Develililerin yaşadığını öğrenince kardeşliğimizin çok da uzak olmadığı bir gerçek. Erciyes’in Dağının eteğinde bizleri Anadolu sıcaklığı ile karşılayan bu güzel şehirde yaşayan kadim Anadolu insanına hizmet eden başta Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar başkanımız olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a Cumhur ittifakı meclis üyelerimize ve siyasi parti başkanlarımıza Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a misafirperverlikleri ve göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı Üsküdarlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Cenabı Haktan her iki şehrimiz için kültürel ekonomik sosyal hangi alanda olursa olsun yapacağımız projelerin her iki şehrimizde hayırlar getirmesini diliyorum. Üsküdar Belediyesi olarak maddi ve manevi açıdan yeterli potansiyele sahibiz yeter ki yapacağımız işlerde niyetimiz iyi olsun. Niyetimiz iyi olursa yapacağımız işlerimiz de iyi olur inşallah. Kardeş Şehrimiz Develimize göstermiş olduğunuz ev sahipliğine teşekkür eder saygılar sunarım" açıklamalarında bulundu.

Üsküdar Belediyesi Başkanı ve beraberindeki heyet Kayseri Kalesi gezisi sonrası şehrimizden ayrıldı.