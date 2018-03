Karkas et nedir?

Ucuz et satışının yapılacağı marketler belli oldu. Gıda, Tarım ve Havyancılık Bakanlığı A101 ve BİM marketleriyle anlaşma sağladı. Bakanlık bugün itibarıyla karkas et sevkiyatının başladığını da bildirdi.



KARKAS ET NEDİR?

Karkas et; hayvanların et ve kemiklerinden elde edilen, üzerinde yağ, deri kısmı, kas kirişi, sinir ve kan damarı bulunan çizgili kas, iskelet kası ve kalp kası gibi et kısımlarına verilen genel isimdir.



Karkas; kasaplık hayvanların tekniğine uygun olarak kesilip, kanı akıtılarak yüzülüp, iç organları boşaltılıp, böbrek ve kavram yağı çıkarılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesini ifade eder.