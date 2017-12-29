Karlov suikastinde FETÖ bağlantısı



Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürüldüğü fotoğraf sergisini organize eden ve dün "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçlamasıyla Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan ve örgüt üyesi bir avukata para havalesi ortaya çıkan Özkan, bir önceki gözaltına alınmasında aylık 1500 lira gelir ile 45 ülkeyi gezdiğini de iddia etmişti.

MASAK İNCELEMEYE ALMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık 2016 günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir sergide meydana gelen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor. 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisine katılan Karlov, FETÖ'cü çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın kurşunlarına hedef olmuş ve katil, polisle girdiği çatışma sonucu ölü ele geçirilmişti. Cinayet sonrası operasyonlarda gözaltına alınanlardan biri, fotoğraf sergisini organize eden 'Ankaralı Gezginler Grubu'nun başkanı Timur Özkan'dı. Savcılığın talebi üzerine Özkan'ın banka hesap hareketlerini inceleyen MASAK, ilginç verilere ulaştı.



TEKALAN'A PARA GÖNDERMİŞ

Yurtiçi-yurtdışı çok sayıda para hareketliliği bulunan Özkan'ın FETÖ'nün firari yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'a 2012'de 100 TL'lik para havalesinin olduğu tespit edildi. Özkan'ın bunun yanısıra bir avukata da para havalesinin bulunduğu, yapılan incelemede sözkonusu avukatın FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Özkan'ın ayrıca İngiltere'deki bir şirkete de havale yaptığı anlaşıldı. Terörist Tekalan ile diğer kişi ve kuruluşlara yapılan havaleleri şüpheli bulan savcılık, Özkan'ın bağlantılarını mercek altına almıştı.

ONCA ÜLKEYE HANGİ PARAYLA?

Özkan, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamalarda, serginin açılış kokteylinin ayın 19'unda yapılmasına 'büyükelçinin haftalık programına bakılarak büyükelçilik tarafından karar verildiğini', ancak Karlov'un sergiye kesin katılımının ise kendilerine kokteylden birkaç saat önce bildirildiğini söylemişti. Özkan'ın sosyal medya hesabından bazı FETÖ mensuplarıyla yazıştığı da basına yansımıştı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen, FETÖ ve suikast olayı ile bağlantısı olmadığını öne süren Özkan, geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguda aylık gelirinin 1500 TL civarında olduğunu beyan eden Özkan, bugüne kadar 45'e yakın ülkeye gitti. Sözkonusu çelişkiye ilişkin bir soruya Özkan'ın, "Gezmeyi çok seviyorum" cevabı verdiği öğrenildi. (TAKVİM.COM.TR)

İşte Özkan'ın o tweetleri