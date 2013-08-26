Kayseri Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, kuruluş yıldönümü nedeniyle Kartal Şehitliğinde tören düzenledi.
Törende konuşan Dernek Başkanı Ali Yavuz, "Bugün vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için kendisine verilen görevi en iyi şekilde ifa ederken hayatını kaybetmiş şehitlerimizin yakınları ile Gazi olmuş kahramanlara hizmet veren derneğimizin özel 'Şeref Günü' münasebetiyle bir araya geldik" dedi.
Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri ile gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi herşeyden önce kutsal vatandaşlık görevidir diyen Yavuz, "Gaziler, Türk askerinin en zor şartlarda neleri başarabileceğini gösteren en canlı örneklerdir" ifadelerini kullandı.
Yavuz, "Yüce Türk Vatanını, Yüce Türk Milletinin ebedi varlığı ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla, ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak, bu uğurda en kıymetli uzuvlarını kaybederek tarihimize altın sayfalar yazdıran Gazilerimizi, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi yüceltmek, onlara sahip çıkmak milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığını gösterir’’ şeklinde konuştu.
Bu amaçları gerçekleştirmek için derneklerinin faaliyet gösterdiğini belirten Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:
"Derneğimiz, birinci dünya savaşı sonunda, savaş bölgelerinden İstanbul’a kadar gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleketlerine gidemeyen, yaralı gazilerin memleketlerine gönderilmesi amacıyla İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve 11 arkadaşı tarafından 1915 yılında Malulini Guzate Muavenet Cemiyeti adı altında kurulmuştur."
Derneğin Şeref Gününde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Yavuz, "Başta Başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve kutsal vazife uğruna hayatını feda eden şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz’’ diyerek konuşmasını sonlandırırken, tören, şehitlerin kabri başında yapılan dualarla son buldu.
Törende konuşan Dernek Başkanı Ali Yavuz, "Bugün vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için kendisine verilen görevi en iyi şekilde ifa ederken hayatını kaybetmiş şehitlerimizin yakınları ile Gazi olmuş kahramanlara hizmet veren derneğimizin özel 'Şeref Günü' münasebetiyle bir araya geldik" dedi.
Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri ile gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi herşeyden önce kutsal vatandaşlık görevidir diyen Yavuz, "Gaziler, Türk askerinin en zor şartlarda neleri başarabileceğini gösteren en canlı örneklerdir" ifadelerini kullandı.
Yavuz, "Yüce Türk Vatanını, Yüce Türk Milletinin ebedi varlığı ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla, ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak, bu uğurda en kıymetli uzuvlarını kaybederek tarihimize altın sayfalar yazdıran Gazilerimizi, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi yüceltmek, onlara sahip çıkmak milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığını gösterir’’ şeklinde konuştu.
Bu amaçları gerçekleştirmek için derneklerinin faaliyet gösterdiğini belirten Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:
"Derneğimiz, birinci dünya savaşı sonunda, savaş bölgelerinden İstanbul’a kadar gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleketlerine gidemeyen, yaralı gazilerin memleketlerine gönderilmesi amacıyla İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve 11 arkadaşı tarafından 1915 yılında Malulini Guzate Muavenet Cemiyeti adı altında kurulmuştur."
Derneğin Şeref Gününde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Yavuz, "Başta Başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve kutsal vazife uğruna hayatını feda eden şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz’’ diyerek konuşmasını sonlandırırken, tören, şehitlerin kabri başında yapılan dualarla son buldu.