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Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap ve top hediye etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Teşkilatı'na yürüdü. Yol üzerindeki esnafları selamlayan Bakan Kasapoğlu, Refika Küçükçalık İlkokulu'nda bahçede oynayan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilere kitap ve top hediye etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra parti il binasına gelerek partililerle görüştü. 

İHA

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